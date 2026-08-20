Biya : le vol qui va ramener le président au Cameroun

Paul Biya attendu à Yaoundé après 73 jours d'absence. Le Boeing 767 P4-CLA qui a conduit le président camerounais en Suisse est de retour à Genève. Retour imminent.

Après 73 jours d'absence, le plus long séjour hors du Cameroun de l'histoire de Paul Biya touche à sa fin le Boeing présidentiel P4-CLA est en mouvement.

Le Boeing 767 immatriculé P4-CLA vient de fouler la piste de l'aéroport de Genève-Cointrin. Il a décollé ce matin d'Antalya, en Turquie, où il avait atterri la veille avec à son bord le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sa mission désormais : ramener Paul Biya à Yaoundé.

Le président camerounais, 93 ans, a quitté le Cameroun le 7 juin 2026 pour ce qui avait été présenté par la présidence comme un « court séjour privé en Europe ». Cela fait aujourd'hui 73 jours qu'il est hors du pays un record absolu pour celui qui dirige le Cameroun depuis 1982.

Le P4-CLA, un Boeing 767-200 exploité par la société Comlux Aviation, est l'appareil qui avait déjà conduit Paul Biya d'urgence de Genève à Paris le 24 septembre 2024. Le voilà de retour en Suisse. Selon des informations concordantes rapportées par le journaliste Polycarpe Essomba de RFI, le chef de l'État devrait regagner Yaoundé ce jeudi 20 août 2026. Des bagages et des membres de sa suite seraient déjà arrivés au Cameroun la veille.

73 jours d'absence, un pays en suspens

Le 7 juin 2026, Paul Biya quitte Yaoundé en compagnie de la première dame Chantal Biya, du directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo et du vice-amiral Joseph Fouda. La destination officielle : la Suisse, pour un séjour privé.

Mais les semaines s'écoulent. Aucune image, aucune apparition publique. Le président, que l'on surnomme le « Sphinx » pour sa discrétion légendaire, n'a plus été vu en public depuis son départ. Le doute s'installe. Les rumeurs enflent : hospitalisation d'urgence, malaise lors de la réception du 20 mai au palais présidentiel de l'Unité, vacance du pouvoir.

Le 2 août 2026, après près de deux mois de silence, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi s'exprime en exclusivité sur RFI, au micro de Polycarpe Essomba. Ses mots sont pesés : « Le président est en vie. Il n'y a aucune vacance du pouvoir ! Le président Paul Biya n'a pas démissionné ». Interrogé sur la date du retour, il répond : « Je ne peux pas vous dire avec exactitude quand est-ce que le président Paul Biya revient. Je peux au moins me permettre de vous dire qu'il revient très bientôt ».

Depuis son absence, Paul Biya communique par décrets signés à distance. Le 3 août 2026, il a élevé cinq colonels au grade de général de brigade. Le 28 juillet, un décret a mis à la retraite des officiers généraux. Le 30 juillet, un autre décret a habilité le ministre de l'Économie à signer des accords de financement de près de 28 milliards de FCFA avec la Banque islamique de développement. « Plutôt que de se montrer, le président envoie des messages visant à confirmer son exercice effectif du pouvoir », analyse RFI.

LE VOL P4-CLA D'ANTALYA À GENÈVE, LES COULISSES D'UN RETOUR

Le Boeing 767 P4-CLA est un appareil qui n'est pas inconnu des observateurs de la vie politique camerounaise. Immatriculé sous pavillon arubais et exploité par Comlux Aviation, il est régulièrement affrété par la présidence camerounaise pour les déplacements du chef de l'État.

Ces dernières heures, l'avion a été suivi à la trace par les spécialistes de l'aviation civile et les internautes camerounais. Après avoir atterri à Antalya, en Turquie, avec à son bord le président congolais Denis Sassou Nguesso qui effectue un séjour de quinze jours dans la station balnéaire turque le P4-CLA a repris l'air ce matin pour rejoindre Genève.

Selon nos informations, l'appareil est désormais stationné à l'aéroport de Genève-Cointrin, prêt à embarquer le président Paul Biya et sa délégation. Le décollage est prévu aux alentours de 11h, heure de Yaoundé.

Ce vol n'est pas anodin. Il intervient alors que les bagages et une partie des personnes qui accompagnaient Paul Biya à Genève seraient déjà arrivés au Cameroun la veille un signal fort que le retour est en cours de finalisation.

LA CRTV EN ÉTAT D'ALERTE UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL

Si le retour de Paul Biya est encore officiellement non confirmé par la présidence, la Cameroon Radio Television (CRTV) ne prend aucun risque. Un document interne daté du 19 août 2026 révèle la mobilisation d'un important dispositif humain et technique.

Plus de 200 membres du personnel ont été mobilisés pour assurer la production et la retransmission en direct de l'événement. Les équipes couvriront l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ainsi que son déplacement jusqu'au palais de l'Unité. Le plan opérationnel prévoit des caméras, un car régie mobile, des dispositifs de retransmission, ainsi que des équipes chargées de la logistique et de la coordination.

Un politologue camerounais a réagi avec ironie sur les réseaux sociaux : « La CRTV s'apprête seulement à couvrir une finale de coupe du monde ? Les simples retours d'un président sont des fêtes nationales ».

LE TIMING POURQUOI CE JEUDI 20 AOÛT ?

Le choix de la date n'est pas le fruit du hasard. Dimanche 16 août 2026, les Lionnes Indomptables ont remporté leur première Coupe d'Afrique des nations féminine en battant le Malawi 3-0 à Rabat. Un sacre historique pour le football camerounais. Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a déjà annoncé que les championnes seraient reçues au Palais de l'Unité.

Le retour de Paul Biya coïnciderait avec cet accueil. Une manière de tourner la page de 73 jours d'absence sur une note positive, en apparaissant aux côtés des héroïnes nationales.

C'est finalement un journaliste qui a donné la date. Polycarpe Essomba, correspondant de RFI, a écrit sur les réseaux sociaux : « EXCLUSIF, selon des informations concordantes et puisées à bonnes sources, le président de la République devrait regagner Yaoundé dans les prochaines 48 heures. Rdv donc pour jeudi 20 août. À moins que… ».

L'annonce a immédiatement fait le tour du web et des groupes WhatsApp camerounais.

QUESTION EN SUSPENS

L'état de santé de Paul Biya reste la grande inconnue. Si le gouvernement dément toute hospitalisation, plusieurs sources, dont Jeune Afrique, évoquent un malaise lors de la réception du 20 mai. Aucune image récente du président n'a été diffusée. Son retour physique au Cameroun s'il a lieu mettra-t-il fin aux spéculations ? Rien n'est moins sûr.

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