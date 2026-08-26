Enseignants au Cameroun : les plus mal payés d’Afrique

Salaire enseignant Cameroun : 500 000 FCFA contre 2 millions au Sénégal. Le Cameroun bon dernier du classement .

500 000 FCFA pour un enseignant titulaire au Cameroun, contre 2 millions au Sénégal un écart qui interroge sur les priorités du pouvoir.

500 000 francs CFA. C'est le salaire mensuel d'un enseignant titulaire au Cameroun, selon les données comparatives qui circulent sur les réseaux sociaux. À côté, le Sénégal verse 2 millions FCFA à ses professeurs. Le Togo, 1,6 million. La Côte d'Ivoire, 1,48 million.

Le Cameroun est bon dernier et de loin parmi huit pays d'Afrique de l'Ouest.

Alors que le président Paul Biya, 93 ans, accumule les séjours prolongés à l'hôtel InterContinental de Genève dont le coût est estimé à 1,66 milliard FCFA pour 74 nuits les enseignants camerounais peinent à joindre les deux bouts avec un salaire qui les place au bas de l'échelle.

Et pendant que des proches du pouvoir comparent le chef de l'État à Moïse, la colère gronde dans les salles de classe.

500 000 FCFA : le Cameroun bon dernier

Le tableau comparatif, largement partagé sur les réseaux sociaux, présente les salaires mensuels des enseignants dans huit pays :

Pays Titulaire Maître 2e Conf. Maître assistant Sénégal 2 000 000 1 500 000 1 300 000 Togo 1 636 316 1 354 840 1 071 485 Côte d'Ivoire 1 485 445 1 317 541 1 000 000 Guinée 1 400 000 1 200 000 1 000 000 Burkina Faso 1 319 550 1 247 595 938 582 Niger 909 069 843 000 696 000 Mali 785 864 605 952 462 921 Cameroun 500 000 440 000 370 000

Le constat est sans appel : le Cameroun ferme la marche. Un enseignant titulaire camerounais gagne quatre fois moins que son homologue sénégalais. Un maître assistant au Cameroun touche 370 000 FCFA, quand son collègue sénégalais perçoit 1 300 000 FCFA.

Ces chiffres, bien que non officiellement validés par les ministères, sont corroborés par des données existantes. Selon Cameroon Tribune, les salaires de nombreux enseignants contractuels sont déjà inférieurs au SMIG de 60 000 FCFA, avec des rémunérations allant de 30 000 à 50 000 FCFA dans certaines écoles primaires. Un enseignant classé à l'indice 1400 perçoit un salaire de base de 374 000 FCFA un chiffre proche de celui du tableau.

Le grand écart avec les pays voisins

Pourquoi un tel écart ? Plusieurs facteurs l'expliquent.

Le Sénégal a fait de l'éducation une priorité. Le plan de modernisation sportive engagé pour les JOJ 2026 s'accompagne d'une revalorisation des salaires des fonctionnaires, dont les enseignants.

Le Togo et la Côte d'Ivoire ont également procédé à des augmentations progressives, alignant leurs grilles salariales sur les standards de l'UEMOA.

Le Cameroun, en revanche, peine à suivre. La dernière revalorisation significative des salaires des fonctionnaires remonte à 2023, avec une augmentation de 5,2 %. Une hauteur insuffisante pour rattraper le retard accumulé.

Le discours du pouvoir face à la réalité

Pendant que les enseignants camerounais touchent les salaires les plus bas de la région, les proches du régime multiplient les déclarations dithyrambiques.

Paul Ngouare Kindji affirme : « Paul Biya a fait trop de bien à tous les Camerounais. »

Lucien Bidima, cadre du RDPC, déclare : « Le Cameroun n'est pas en danger. Le pays est gouverné... Le président Paul Biya est stratégique. »

Jacques Fame Ndongo, ministre d'État, va plus loin en comparant Paul Biya à Moïse : « Paul Biya, c'est Moïse. Et le dire n'est pas un blasphème. »

Enfin, Joël Meyolo affirme : « Les Camerounais aiment Paul Biya. »

Un discours qui contraste violemment avec la réalité des enseignants. Comment « aimer » un président dont la politique salariale maintient les éducateurs dans la précarité ?

Yelaoff, le tiktokeur sénégalais qui dérange

Dans ce contexte de tensions sociales, un influenceur sénégalais de 1,7 million d'abonnés, Yelaoff, s'est intéressé au Cameroun. Ses propos, souvent critiques, dénoncent le système en place.

La réaction des « cybermiliciens de la démocrature de Yaoundé » ne s'est pas fait attendre. Des menaces ont été proférées contre lui, alimentant la polémique sur les réseaux sociaux.

Pourquoi un influenceur étranger suscite-t-il autant d'hostilité ? Parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup de Camerounais pensent tout bas : le système est malade, et les salaires des enseignants en sont un symptôme.

Le véritable scandale

Le scandale n'est pas seulement le salaire. C'est le contraste.

Pendant que les enseignants touchent 500 000 FCFA, le président effectue des séjours à 1,66 milliard FCFA. Pendant que les salles de classe manquent de moyens, les proches du pouvoir comparent le chef de l'État à Moïse.

Un enseignant camerounais gagne moins qu'un enseignant malien, alors que le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde.

C'est une question de priorités. Et les priorités du pouvoir semblent ailleurs.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp