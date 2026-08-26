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Cabral Libii indigné : « Assez des attaques de Mamadou Mota ! »
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Cameroun - Cabral Libii indigné : « Assez des attaques de Mamadou Mota ! »

Cabral Libii, président du PCRN, dénonce les « sorties désobligeantes » de Mamadou Mota, vice-président du MRC. Il appelle ses cadres à la discipline face aux attaques répétées.

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), Cabral Libii, a publié ce mardi 25 août 2026 une déclaration cinglante sur Facebook, dénonçant les attaques « récurrentes » et « désobligeantes » de son homologue du MRC, Mamadou Mota et appelant les cadres de son parti à la « hauteur » face à ce qu'il présente comme une « double persécution ».

Mais derrière cette passe d'armes, c'est toute la stratégie de l'opposition camerounaise qui est en jeu. Cabral Libii ne se contente pas de répondre à une attaque personnelle. Il pose les jalons d'une ligne politique claire : refus des « basses querelles », exigence de discipline, et cap inchangé vers la conquête du pouvoir. Une déclaration qui en dit long sur les fragilités et les ambitions d'une opposition camerounaise en quête d'unité.

Une déclaration qui enflamme les réseaux sociaux

Ce mardi 25 août 2026, Cabral Libii, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a publié une déclaration sur son compte Facebook qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le leader de l'opposition y exprime son « indignation » face aux sorties « désobligeantes » et « récurrentes » de Mamadou Mota, premier vice-président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC).

Les deux hommes s'opposent régulièrement lors de passes d'armes politiques sur la scène publique camerounaise. Mamadou Mota a notamment reproché à Cabral Libii ses positions et sa gestion des crises internes ou des échéances électorales. Mais cette fois, le président du PCRN a décidé de hausser le ton.

« Par respect pour sa fonction » : la mise en garde de Libii

Cabral Libii justifie sa prise de parole par le respect qu'il porte à la fonction occupée par Mamadou Mota au sein du MRC. Il affirme s'être « intéressé à ses publications répétées sur les réseaux sociaux », dont certaines sont, selon lui, « étonnamment désobligeantes, au regard de son rang, à mon endroit et à l'égard de mes idées ».

Mais le président du PCRN va plus loin. Il estime que la récurrence des attaques de Mamadou Mota laisse clairement penser qu'il agit « avec le mandat de son parti ». Une accusation lourde de sens, qui transforme une querelle personnelle en affrontement entre deux formations politiques.

« Neutraliser les brouillages » : la stratégie du PCRN

Cabral Libii ne s'arrête pas là. Il donne des consignes claires aux cadres de son parti : « ne réagir que lorsqu'il s'agit de contrefaçon, de dénaturation de nos idées ». L'objectif : préserver « la bonne compréhension et la bonne réception de notre offre politique auprès de l'opinion ».

Cette ambition, explique-t-il, impose de « neutraliser rapidement les brouillages qui peuvent affecter la lisibilité de notre message, sans jamais nous aligner sur les basses querelles ». Une ligne de conduite qui distingue clairement le PCRN des pratiques qu'il dénonce.

« Double persécution » : le constat amer de Libii

Dans un passage particulièrement frappant de sa déclaration, Cabral Libii évoque la « double persécution du régime et de certains concurrents de l'opposition ». Il reconnaît que cette situation devrait, en principe, être désormais une habitude pour les militants du PCRN.

Mais cette réalité, prévient-il, « commande davantage de vigilance, de discipline et de hauteur ». Une formule qui résume l'état d'esprit du président du PCRN : ne pas se laisser entraîner dans des querelles stériles, mais garder le cap.

« Notre réponse doit rester politique » : la méthode Libii

La conclusion de la déclaration de Cabral Libii est sans équivoque : « Notre réponse doit rester politique. Notre méthode doit rester digne. Et notre cap doit rester inchangé : convaincre le peuple et construire l'alternative ».

Cette triple injonction politique, digne, inchangée dessine les contours d'une stratégie de long terme. Cabral Libii ne cherche pas une victoire à court terme sur son rival du MRC. Il veut construire une alternative crédible pour le peuple camerounais.

Une réunion à Mogode en toile de fond

La déclaration de Cabral Libii intervient alors que le PCRN tient une réunion à Mogode, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, ce mardi 25 août 2026. Ce contexte donne une dimension supplémentaire à ses propos : il ne s'agit pas d'une simple réaction à chaud, mais d'une prise de position politique mûrement réfléchie, adressée aux cadres et militants de son parti.

Une opposition camerounaise fragmentée

Cette passe d'armes entre Cabral Libii et Mamadou Mota s'inscrit dans un contexte plus large de fragmentation de l'opposition camerounaise. Le politologue Stéphane Menounga évoquait récemment un « rapprochement du PCRN avec le RDPC » et estimait que l'opposition était « en lambeaux ».

Maurice Kamto, président du MRC, a également fustigé une « capture institutionnelle du pouvoir » par le parti au pouvoir. Dans ce climat de méfiance généralisée, les attaques entre formations d'opposition fragilisent encore davantage un camp déjà divisé.

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#Cameroun #PCRN #MRC #CabralLibii #Opposition

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