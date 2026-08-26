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BTE Engineering Group mise sur le solaire pour sécuriser l’énergie
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Cameroun - BTE Engineering Group mise sur le solaire pour sécuriser l’énergie

Face aux tensions récurrentes sur le réseau électrique national, l’entrepreneur camerounais Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen développe, à travers BTE Engineering Group, une offre solaire et de stockage destinée aux entreprises, ménages et zones rurales.

Formé à l’électrotechnique et aux ascenseurs en France, Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen s’est progressivement tourné vers l’entrepreneuriat. Il est aujourd’hui à la tête de BTE Engineering Group, entreprise camerounaise active dans l’électricité, l’énergie solaire et la mobilité verticale. 

Son parcours technique le conduit naturellement vers l’un des défis majeurs des économies africaines : l’accès à une énergie fiable, qu’il envisage non seulement sous l’angle de la production nationale, mais aussi à travers la diversification des sources et le développement du stockage.

BTE Engineering Group entend renforcer son offre en solaire photovoltaïque, destinée aux particuliers, entreprises et infrastructures en quête d’une source d’énergie complémentaire. « Nous devons progressivement passer d’une logique de secours à une logique de complémentarité énergétique. Le solaire peut permettre à une entreprise ou à une infrastructure de produire une partie de l’énergie dont elle a besoin », explique l’entrepreneur.

Photovoltaïque et stockage : le duo gagnant contre les coupures

L’approche défendue repose sur l’association entre production solaire et stockage par batteries : l’électricité produite en journée est utilisée directement, tandis que le surplus est stocké pour les périodes de faible ensoleillement ou de coupure. Une configuration jugée utile pour les entreprises, établissements de santé, administrations et infrastructures stratégiques. BTE Engineering Group ambitionne de couvrir toute la chaîne : étude, installation, mise en service et maintenance.

Chaque installation est dimensionnée selon la consommation réelle du client, afin d’éviter les équipements surdimensionnés ou insuffisants — une installation résidentielle différant nettement de celle d’une industrie ou d’un établissement de santé.

Le potentiel du solaire ne se limite pas aux grandes villes, selon l’entrepreneur. Des mini-réseaux photovoltaïques pourraient alimenter des zones rurales difficiles à raccorder rapidement. « L’objectif n’est pas de remplacer le réseau national. Dans certaines zones, il peut être plus pertinent de développer des solutions locales », estime-t-il.

La croissance du secteur solaire nécessite des électriciens, techniciens photovoltaïques et spécialistes du stockage qualifiés. Pour le fondateur de BTE Engineering Group, le développement des infrastructures doit aller de pair avec celui des compétences locales.

Une diversification vers les ascenseurs et la mobilité verticale

BTE Engineering Group intervient également dans les ascenseurs et la mobilité verticale, une diversification qui vise à accompagner les besoins techniques liés à la modernisation des infrastructures camerounaises.

À travers son entreprise, Yaya Ousman Tchounkeu Batchamen souhaite participer à l’émergence d’une expertise camerounaise dans l’énergie et la mobilité verticale. « Nous ne devons pas seulement être des consommateurs de technologies. Nous devons également développer » nos propres compétences, conclut-il.

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