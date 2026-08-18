Cameroun - Joël Émile Bamkouï : le retour de l’ex-patron du renseignement

L’ancien chef de la Sécurité militaire (SEMIL), le colonel Joël Émile Bamkouï, pourrait revenir aux fonctions publiques. Un retour qui bouscule les services de renseignement camerounais.

Un an après son départ de la tête de la Sécurité militaire, le colonel Joël Émile Bamkouï pourrait rebondir au sein de l’appareil d’État camerounais.

Le colonel Joël Émile Bamkouï, ancien patron de la Sécurité militaire camerounaise (SEMIL), pourrait faire son retour aux fonctions publiques. L’information, publiée ce lundi 17 août 2026 par Africa Intelligence, relance les spéculations sur l’avenir de cet officier supérieur de la gendarmerie nationale, spécialiste du renseignement et figure à la fois crainte et respectée de « la grande muette ».

Mais que sait-on vraiment de ce possible retour ? Et surtout : quelle fonction pourrait lui être confiée ? La Direction générale de la recherche extérieure (DGRE), le service de contre-espionnage camerounais, est régulièrement citée. Rien n’est encore officiel. Mais l’hypothèse seule suffit à agiter les cercles sécuritaires et politiques de Yaoundé.

QUI EST JOËL ÉMILE BAMKOUÏ ?

Né le 2 avril 1965 à Bafia, Joël Émile Bamkouï est un officier supérieur de la gendarmerie nationale camerounaise, spécialiste du renseignement et de la stratégie-défense. Il commande dans les années 2000 des unités de lutte contre le grand banditisme à Douala et Bafoussam.

Son ascension est fulgurante. En 2016, il prend la tête de la Division de la Sécurité militaire (SEMIL) au ministère de la Défense, un poste stratégique qui le place au cœur du dispositif de sécurité du Cameroun. Pendant près d’une décennie, il est l’un des hommes de l’ombre les plus influents du régime.

Pourtant, son parcours est aussi marqué par des zones d’ombre. En novembre 2008, alors chef d’escadron à Douala, il tire à douze reprises sur l’inspecteur de police Hervé Michel Ndjifon Mapouro, qui succombe à ses blessures. Jugé, il ne passe que huit jours en détention une affaire qui alimente encore aujourd’hui les polémiques.

LE DÉPART DE LA SEMIL . UNE RETRAITE FORCÉE ?

Le 3 avril 2025, le colonel Bamkouï est mis à la retraite par décret présidentiel. Il avait pourtant bénéficié d’une prolongation exceptionnelle de deux ans au-delà de l’âge réglementaire, accordée en janvier 2023.

Selon Jeune Afrique, son départ a pris de court les observateurs : la veille encore, l’officier participait à une cérémonie officielle aux côtés du ministre délégué à la Défense. Sollicité, il s’est refusé à tout commentaire, déclarant ne pas vouloir « alimenter la polémique ».

Son successeur à la tête de la SEMIL, le colonel Pacifique Melingui Nkolo, est nommé le 5 avril 2025.

UNE NOUVELLE VIE ET UN RETOUR POSSIBLE

Depuis son départ, Joël Émile Bamkouï a disparu des radars. Selon Africa Intelligence, il s’est reconverti dans la distribution de carburant et dans le négoce. Mais l’intéressé n’exclut pas un retour à des fonctions officielles.

C’est cette information, publiée ce lundi 17 août, qui relance toutes les hypothèses. Son nom a régulièrement été évoqué ces dernières années dans les spéculations autour d’une éventuelle réorganisation des services de renseignement.

« L’ancien patron de la sécurité militaire camerounaise, le colonel Joël Émile Bamkouï, pourrait effectuer son retour aux fonctions publiques ».

LA DGRE EN LIGNE DE MIRE

La Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) est le service de contre-espionnage camerounais. Bamkouï a longtemps été annoncé parmi les personnalités susceptibles d’en prendre la tête.

Actuellement dirigée par Jean-Pierre Robins Ghoumo, nommé fin 2023, la DGRE est au cœur des rivalités de clan au palais d’Etoudi. Un possible retour de Bamkouï à ce poste serait un signal politique fort et une surprise pour beaucoup.

CE QUE L’ON SAIT ET CE QUE L’ON IGNORE

Ce qui est confirmé :

- Joël Émile Bamkouï a quitté la SEMIL en avril 2025.

- Il s’est reconverti dans le secteur privé.

- Africa Intelligence évoque un possible retour aux fonctions publiques.

Ce qui reste une hypothèse :

- La fonction qui pourrait lui être confiée (DGRE ou autre).

- Une éventuelle nomination officielle, qui n’a pas été rendue publique.

- Les conditions et le calendrier de ce retour.

Aucune décision officielle n’a été prise à ce stade.

ANALYSE UN SIGNAL POLITIQUE FORT ?

Si le retour du colonel Bamkouï se confirmait, il interviendrait dans un contexte particulier. Paul Biya a engagé une réorganisation des services centraux du ministère de la Défense. Les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord continuent de faire face à des menaces sécuritaires qui nécessitent une vigilance constante des services de renseignement.

Rappeler un officier de l’envergure de Bamkouï, c’est aussi envoyer un message : celui de la continuité, de la fermeté, et peut-être d’une volonté de muscler les services de contre-espionnage.

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