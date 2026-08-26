Recensement au Cameroun : l’UDC doute des chiffres

L’UDC dénonce les prolongatons à répétton du recensement camerounas et s’nterroge sur la fablté des données. Patrca Tomano Ndam Njoya nterpelle Paul Bya.

21 ans après le derner dénombrement, le 4e recensement camerounas accumule les prolongatons et les doutes de l’opposton.

Le 4e Recensement général de la populaton et de l’habtat (RGPH-4) devat durer 35 jours. l en aura fnalement duré près de cnq mos. Lancé le 24 avrl 2026 pour s’achever le 29 ma, le dénombrement a connu deux prolongatons successves d’abord jusqu’au 31 jullet, pus jusqu’au 15 septembre 2026. Au cœur de ce calendrer chaotque, une vox s’élève : celle de l’Unon démocratque du Cameroun (UDC).

Dans une déclaraton rendue publque le 23 août 2026, la présdente du part, Hermne Patrca Tomaïno Ndam Njoya également mare de Foumban nterpelle drectement le chef de l’État Paul Bya. Son message est sans appel : les dffcultés rencontrées sur le terran pourraent affecter l’exhaustvté et, à terme, la crédblté des résultats.

Mas qu’est-ce qu cloche vrament dans ce recensement ? Et pourquo l’opposton cre-t-elle à l’opacté ?

UN CALENDRER QU S’ALLONGE, DES DOUTES QU S’NSTALLENT

« Cet allongement ne relève plus d’un smple ajustement de calendrer », peut-on lre dans le communqué de l’UDC. Le part drgé par Patrca Tomaïno Ndam Njoya ponte du dogt une préparaton logstque nsuffsante et s’nterroge sur la capacté réelle à couvrr l’ensemble du terrtore.

ntalement conçu pour un peu plus d’un mos, le RGPH-4 s’étre désormas sur près de cnq mos. Une premère prolongaton a été décdée par le Premer mnstre Joseph Don Ngute jusqu’au 31 jullet 2026. Pus, face à des retards persstants, une seconde prolongaton a été sgnée le 31 jullet, repoussant la clôture au 15 septembre.

Le gouvernement justfe ces reports par la nécessté d’« attendre les ménages, personnes et explotatons agrcoles qu n’avaent pas encore été couverts ». Mas pour l’UDC, ces justfcatons ne suffsent plus. La formaton poltque réclame désormas davantage de transparence sur le déroulement des opératons et les mécansmes de contrôle des données.

60,4 % DE COUVERTURE : LE CHFFRE QU NTERROGE

L’ampleur des dffcultés est chffrée. De l’aveu même de la commsson de recensement, seulement 60,4 % de la populaton ont été recensés depus le lancement de la premère phase en avrl.

Autrement dt, près de quatre Camerounas sur dx n’ont pas encore été comptablsés. Dans les grandes vlles comme Yaoundé et Douala, des populatons se plagnent de n’avor jamas vu passer d’agents recenseurs. De nouveaux quarters n’ont tout smplement pas été ntégrés à la cartographe censtare.

La stuaton est d’autant plus préoccupante que le Cameroun n’avat pas réalsé de recensement général depus 2005 sot 21 ans d’ntervalle, alors que les standards nternatonaux recommandent un recensement tous les dx ans. En 2005, la populaton état estmée à envron 17 mllons d’habtants ; les projectons actuelles des Natons Unes la stuent à près de 30 mllons.

AGENTS RECENSEURS : DES CONDTONS DE TRAVAL DÉNONCÉES

L’UDC ne s’arrête pas au calendrer. Le part évoque également les condtons de traval des agents moblsés. Des retards de paement, des contrantes logstques, des dffcultés d’accès à certanes localtés et des problèmes de couverture ont été rapportés depus le lancement du dénombrement.

Les quelque 30 000 agents recenseurs déployés sur le terran ont vu leurs prmes et ndemntés subr des retards qu ont nourr des mouvements d’humeur. Certans agents ont tout smplement abandonné leur poste, compromettant davantage la couverture.

Le MRC, autre part d’opposton, va plus lon en dénonçant une « geston chaotque » et un « aveu d’échec » de l’État. Pour le MRC, les données collectées rsquent d’être « basées », et ren ne garantt leur fablté.

QUE RÉCLAME L’UDC ?

Dans sa déclaraton, Patrca Tomaïno Ndam Njoya formule pluseurs demandes précses :

1. La créaton de ponts fxes d’enregstrement dans les quarters pour permettre aux personnes non encore recensées de se fare dentfer ;

2. Le paement ntégral des agents moblsés ;

3. La publcaton d’un calendrer détallé retraçant les dfférentes étapes, de la fn du dénombrement jusqu’à la dffuson des résultats ;

4. Des explcatons clares sur les mécansmes de contrôle applqués aux données.

« L’enjeu n’est pas seulement de savor quand le recensement prendra fn », déclare-t-elle, « mas de s’assurer que les personnes qu auraent échappé aux premères phases seront effectvement comptablsées et que les données recuelles resteront cohérentes à l’échelle natonale ».

UN ENJEU STRATÉGQUE POUR LE CAMEROUN

Ce recensement n’est pas une smple formalté admnstratve. Fnancé à hauteur de 13,28 mllards de francs CFA (dont sept mllards apportés par la Banque mondale), l dot fournr des statstques fables pour la planfcaton du développement, l’élaboraton des poltques publques et la prse en compte du dvdende démographque.

Les données recuelles dovent permettre de meux appréhender la stuaton de la populaton, de l’économe et du secteur rural, tout en offrant un outl de référence aux admnstratons publques, aux mleux d’affares et aux centres de recherche.

21 ans sans chffres fables ont lassé le Cameroun dans un broullard statstque. L’enjeu est donc colossal et les crtques de l’UDC touchent au cœur de la crédblté de l’ensemble du processus.

Le vértable test ntervendra après le 15 septembre 2026. Les autortés devront non seulement annoncer la fn effectve de la collecte, mas auss documenter le taux de couverture, explquer les mécansmes de contrôle et fxer un calendrer crédble pour le tratement et la publcaton des données.

Les prolongatons ne sgnfent pas, à elles seules, que les résultats seront faux. Mas elles mposent à l’État une exgence de transparence accrue. Face à une opposton qu monte au créneau UDC en tête le gouvernement camerounas devra convancre : convancre que ce recensement, après 21 ans d’attente, ne sera pas un « naufrage de souveraneté ».

Patrca Tomaïno Ndam Njoya a lancé l’alerte. Reste à savor s elle sera entendue.

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