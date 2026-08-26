FGI Cameroun2026:Huawei plaide pour des infrastructures numériques plus inclusives et interopérables

La transformation numérique du Cameroun était au cœur des échanges au Palais des Congrès de Yaoundé, du 18 au 20 août 2026, à l’occasion du Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Cameroun (FGI Cameroun 2026).

Organisée par le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL), sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, cette rencontre avait pour fil conducteur : « De la fragmentation à l’interopérabilité : faire de la donnée le socle des infrastructures publiques numériques au Cameroun ».

Parmi les acteurs mobilisés autour de ces enjeux, Huawei Cameroun a occupé une place active durant les trois jours de la rencontre. Présente avec un stand dédié, l’entreprise a également pris part à plusieurs sessions consacrées à la gouvernance de la donnée, à l’interopérabilité des systèmes et à la réduction de la fracture numérique.

La donnée, nouvel enjeu stratégique

Lors de la session plénière de haut niveau organisée le premier jour, Herman Yves Chiegue Tchuinmogné, Chief Technology Officer de Huawei CEMAC, a participé aux discussions sur la fragmentation et l’interopérabilité des infrastructures numériques, ainsi que sur le cadre stratégique national de gouvernance de la donnée.

Pour le responsable de Huawei, l’évolution de l’économie numérique camerounaise impose d’anticiper les mutations technologiques à venir, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle.

« Le Cameroun a une économie numérique naissante mais qui est prêt à avoir une croissance significative dans les prochaines années », a-t-il relevé, estimant que la donnée prendra une importance économique encore plus grande avec l’arrivée de « l’ère de l’intelligence et ses agents ».

Dans cette perspective, Huawei entend mettre son expertise technologique et son expérience internationale à contribution pour accompagner le Cameroun dans la mise en place d’infrastructures numériques « robustes » et « résilientes ».

L’entreprise insiste également sur la nécessité de préserver et de mieux valoriser les investissements déjà réalisés dans différents secteurs, notamment la finance, l’éducation, l’énergie et le social. L’interopérabilité des systèmes apparaît ainsi comme l’une des clés permettant de mieux exploiter ces infrastructures et de faciliter la circulation sécurisée des données entre les différentes administrations et plateformes.

Connecter aussi les territoires ruraux

La question de l’accès à Internet a constitué un autre temps fort de la participation de Huawei au forum. Lors du Panel 4, consacré à la réduction des fractures numériques et à l’accès abordable, inclusif et de qualité à Internet, Herman Yves Chiegue Tchuinmogné a présenté les efforts de l’entreprise pour améliorer la connectivité dans les zones rurales.

Huawei a notamment mis en avant RuralStar, une solution destinée à faciliter l’extension des réseaux mobiles dans les zones faiblement peuplées ou difficiles d’accès. L’objectif est de permettre aux populations éloignées des grands centres urbains de bénéficier elles aussi des opportunités liées à l’économie numérique.

Pour Huawei, la réduction de la fracture numérique ne peut donc pas se limiter à l’augmentation du nombre d’utilisateurs connectés. Elle doit également prendre en compte la qualité, l’accessibilité et le coût de la connexion. « Réduire la fracture numérique ne consiste pas uniquement à augmenter le nombre de personnes connectées », a expliqué le responsable de Huawei CEMAC. Il s’agit également, selon lui, de permettre aux populations, « où qu’elles se trouvent », de bénéficier d’une connectivité de qualité et d’accéder aux opportunités offertes par le numérique.

Le secteur public et le privé appelés à travailler ensemble

La troisième journée du FGI Cameroun 2026 a permis de prolonger ces réflexions à travers la Table ronde nationale des parties prenantes consacrée à l’élaboration d’une feuille de route pour une gouvernance inclusive des infrastructures publiques numériques. Cette séquence a réuni plusieurs composantes de l’écosystème numérique autour d’un même impératif : renforcer la coopération entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les institutions, les entreprises technologiques et le monde académique.

Pour Huawei, cette collaboration est déterminante pour garantir une meilleure utilisation des infrastructures numériques et maximiser leur impact sur le développement économique et social du pays.

Miser aussi sur les compétences

La présence de Huawei au FGI Cameroun 2026 intervient dans le prolongement de plusieurs actions menées par l’entreprise en faveur de l’écosystème numérique camerounais. Au-delà des infrastructures, Huawei met en avant le développement des compétences et l’accompagnement des jeunes dans les métiers technologiques.

Des programmes comme Huawei ICT Academy, Huawei ICT Competition et Seeds for the Future visent notamment à renforcer les compétences numériques des étudiants et des jeunes talents.

À travers sa participation au forum, Huawei Cameroun entend ainsi poursuivre son dialogue avec les institutions et les différents acteurs de l’écosystème. L’ambition affichée est de contribuer à un environnement numérique camerounais plus interconnecté, plus inclusif et mieux préparé aux transformations technologiques à venir.

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