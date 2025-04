Travailleurs Étrangers Clandestins au Cameroun : Un Manque à Gagner de 60 Milliards par An :: CAMEROON

L’honorable Nourane Foster a récemment tiré la sonnette d’alarme sur un problème majeur qui mine l’économie camerounaise : la présence de plus de 30.000 travailleurs étrangers clandestins opérant sans permis de travail légal. Selon ses révélations, cette situation ferait perdre au pays plus de 60 milliards de FCFA par an, une somme qui pourrait être réinvestie dans la formation et l’emploi des jeunes Camerounais.

Une Situation en Contradiction avec la Loi

La législation camerounaise est claire : tout étranger souhaitant travailler sur le territoire doit obtenir un permis de travail signé par le ministre de l’Emploi. Pourtant, des milliers d’expatriés, notamment des Chinois, Libanais, Français et Nigérians, exerceraient en toute illégalité.

Nourane Foster souligne le double standard : « Je n’ose pas imaginer le traitement infligé à nos compatriotes de la Diaspora s’ils travaillaient sans permis dans ces pays. » En effet, dans de nombreux États, les conséquences seraient lourdes : rapatriement, amendes, voire emprisonnement.

Corruption et Complicité : Un Fléau Qui Persiste

Plus grave encore, certains de ces travailleurs clandestins seraient impliqués dans des cas de corruption aggravée. Lors des contrôles, il suffirait de verser 5.000 FCFA aux agents pour éviter toute sanction. « C’est une honte pour notre pays », dénonce l’honorable Foster.

Cette pratique sape les efforts du Cameroun pour lutter contre la corruption, un obstacle majeur à son émergence économique.

Un Appel à l’Action Urgent

Face à ce constat alarmant, Nourane Foster exhorte le ministre de l’Emploi à prendre des mesures strictes :

- Renforcer les contrôles pour identifier et sanctionner les employeurs et travailleurs illégaux.

- Lutter contre la corruption en sanctionnant sévèrement les agents complices.

- Réinvestir les recettes perdues (60 milliards FCFA/an) dans la formation professionnelle des jeunes.

« Cette somme pourrait permettre d’initier les jeunes aux métiers de l’industrie et de la petite transformation, afin qu’ils prennent la relève dans 10 ou 30 ans », explique-t-elle.

Une Opportunité pour l’Économie Camerounaise

En régularisant cette situation, le Cameroun pourrait :

- Créer plus d’emplois locaux en réduisant la dépendance envers la main-d’œuvre étrangère.

- Booster ses recettes fiscales grâce aux permis de travail et aux taxes.

- Renforcer sa souveraineté économique en appliquant strictement ses lois.

Il est temps d’agir pour mettre fin à cette exploitation illégale et garantir un avenir meilleur aux travailleurs camerounais.