LA NAMIBIE SOLLICITE L'EXPERTISE DU CAMEROUN POUR L'ORGANISATION DE LA CAN 2027

A cinq ans de la CAN 2027 qui aura lieu en Afrique australe notamment en Namibie et au Botswana, la ministre namibienne des Sports, de la Jeunesse et du Service national, Emma Kantema-Gaomas est en visite au Cameroun .Accompagnée d’une forte délégation, elle a rencontré son homologue camerounais Narcisse Moelle Kombi .



L’objectif de la visite selon e quotidien national était d’étudier la possibilité d’un partenariat sportif et de renforcer les relations entre Windhoek et Yaoundé « afin que son pays puisse apprendre de l’expérience du Cameroun », a-t-elle déclaré, selon le quotidien à capitaux public Cameroun tribune.



Apres avoir félicité le Cameroun pour le succès de la 33 e édition de la CAN, elle a insisté sur le transfert d’expertise « La Namibie apprendrait beaucoup du Cameroun, notamment la bonne organisation des jeux », a-t-elle insisté