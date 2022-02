CAMEROUN :: Le sélectionneur Conceiçao assume l'élimination pour la finale de la CAN :: CAMEROON

Le sélectionneur national de football du Cameroun, Antonio Conceiçao, a déclaré vendredi porter l'entière responsabilité de l'élimination du pays en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) par l'Egypte, la veille lors de l'épreuve des tirs au but (1-3).

"Cela fait plus de deux ans que je suis avec l'équipe, et on pratique les tirs au but pendant les entraînements. J'ai la responsabilité de faire le choix de qui doit tirer ou pas, donc c'est sur moi et pas les joueurs", a-t-il précisé en conférence de presse.

Pour le technicien portugais, c'est un petit détail qui a manqué, pendant l'épreuve de penalties alors que les "Lions indomptables" avaient largement dominé leur adversaire, aussi bien pendant les 90 minutes que lors des prolongations.

Disant comprendre la frustration des Camerounais, qui n'est pas plus grande que la sienne, Antonio Conceiçao, en poste depuis septembre 2019 et dont le contrat court jusqu'en 2023, a invité les uns et les autres à se tourner vers l'avenir, promettant pour cela de "rafraîchir l'équipe".

Evoquant le match de samedi contre le Burkina Faso comptant pour la 3ème place, il a promis que le pays hôte de la CAN allait "remporter la victoire".