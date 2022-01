CAMEROUN :: UNITÉ ET COHÉSION NATIONALES COMME FACTEURS DE PUISSANCE !!! :: CAMEROON

Unité et cohésion nationales comme facteurs de puissance. Ne serait-il pas temps d’y penser ? d’y repenser ?

En tout cas, le Cameroun démontre depuis pas mal d’années déjà que, quelle que soit sa taille, le pays disposant et sachant valoriser ces deux éléments, sera à même de se confronter aux adversités les plus coriaces, ainsi qu’aux oppositions les plus diverses, tout en restant en mesure de poursuivre la matérialisation de ses objectifs de développement.

L’unité pouvant être considérée comme un état d’esprit identitaire essentiellement enclin à la fraternisation et la socialisation, la cohésion lui apporte le supplément de dynamique d’ensemble qui lui confère force et efficacité, à l’instar d’une formation militaire en parade ou en opération.

En remontant aussi loin que le différend territorial au sujet de la péninsule de Bakassi, la lutte épique contre le phénomène des coupeurs de route et des prises d’otages, la piraterie maritime, la délinquance routière, la criminalité transfrontalière, l’agression terroriste et maintenant le déroulement de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, il est constant que faisant preuve d’unité et de cohésion, les camerounais de toutes les origines ethnoculturelles, de toutes les strates sociales et de toutes les obédiences politico-religieuses ; que les camerounais disons-nous, auront en tout temps et en toutes circonstances, toujours opposés un front uni et une réponse coordonnée aux épreuves rencontrées, de même qu’aux défis qu’ils se sont délibérément choisis.

Et si à ce jour, le Cameroun parvient encore à surprendre le monde par sa formidable résistance, son intarissable résilience et surtout, sa capacité à aller de l’avant, c’est assurément grâce à l’unité et la cohésion de son peuple. Une attitude dont gagneraient à s’inspirer de nombreuses autres nations et entités en proie à des manœuvres de dislocation.

Ainsi, lorsqu’enfin unité et cohésion nationales seront admises aux côtés des déjà traditionnels paradigmes de la puissance qui sont entre autres les poids économique, militaire, démographique et le rayonnement culturel, l’histoire ne manquera pas de signaler que c’est le Cameroun, pays d’Afrique équatoriale qui aura fait partie du peloton de tête africain à défricher les voies ayant mené à cette avancée scientifique, politique et diplomatique. /-