CAMEROUN :: André ONANA répond à ses détracteurs. :: CAMEROON

Face aux critiques sans fondement qui pullulent dans les réseaux sociaux sur les prestations de l'international gardien André ONANA, le sociétaire de l'Inter de Milan répond à ses détracteurs dans une brève interview accordée aux médias et relayée sur les réseaux sociaux en ces termes.



«Honnêtement je le dis encore, il n’y a que les camerounais qui pensent que je suis fantaisiste dans mon jeu. Mais, je rappelle que c’est avec ce style de jeu que je suis l’un des meilleurs gardiens du monde. Je joue comme ça mais, après des erreurs, tout le monde en commet. Si on doit prendre des buts et gagner des matches, je ne trouve aucun souci. Le plus important c’est la victoire. Après le football c’est comme la boxe, tu donnes des coups et tu en reçois. J’ai joué contre de grandes équipes et je ne connais aucune d’elles qui ne prend pas des buts. Aussi, je ne joue pas tout seul, il y a des erreurs qui sont commises par moi et d’autres par mes coéquipiers, c’est ça le football. Malheureusement aujourd’hui, on n’a pas gagné le match. Mais, il faut rester positif et préparer la suite de la compétition».

André ONANA transmet la bonne humeur pendant les matchs à ces coéquipiers quelque soit le score; l'ex-gardien de l'AJAX d'Amsterdam garde le sourire et la bonne humeur. Peut-être que André ONANA obéit à la recommandation biblique qui dit : "Soyez toujours soyeux".

En attendant les prochains matchs de cette CAN TOTAL ÉNERGIES 2022 qui se déroule au Cameroun, le gardien titulaire de l'équipe des lions indomptables du Cameroun assure et rassure dans les goals.