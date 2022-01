Tops 5 des Smartphones les plus utilisés au Cameroun en 2021 :: CAMEROON

De nos jours avec l’avènement des TIC au Cameroun la technologie sur le plan communicationnel prend une ampleur avec l’utilisation des Smartphones. Plus de 60 % des internautes en 2021 se servent d’un Smartphone pour se connecté sur la toile pour mieux s’informer, communiquer, et faire des Busines. Nous constatons que les téléphones de dernière génération restent un outil indispensable pour la jeune population camerounaise. Quels sont les tops 5 des Smartphones les plus utilisés au Cameroun par les internautes ?

1-Samsung Galaxy S21 Ultra.

Il reste le Smartphones le plus haut de gamme le plus utilisés par les hommes d’affaire du pays, et reste un joujou pour des jeunes les plus aisés, de par ses caractéristiques très intéressantes. A savoir : Caméra. 108 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx, 10 Mpx Nombre de capteurs (arrière et avant). 5 Zoom Optique. 10 X.

2- Oppo Find X3 Pro.

L’Oppo Find X3 Pro vient en position 2 dans ce classement des Smartphones les plus utilisés au Cameroun. Il se différencie de la première par un bel écran, ses photos très propres renvoyant au réel. C’est un Smartphones de génération 5G et ayant un Wi-Fi 6 .

3-Apple iPhone 13 Pro / 13 Pro Max. ...

Les iPhones 13 Pro/13 Pro Max restent les Smartphones le plus utilisés par les jeunes Camerounais de nos jours et viennent en 3ème position derrière l’Oppo Find X3 Pro. Communément appelé Apple de par sa rapidité, sa capacité et son éclat des photos qui rend flatteur ses utilisateurs. Il reste l’un des Smartphones possédant diverse taille allant de 5,4 – 6,7 pouces

4- les Smartphones Huawei

La marque Huawei est d’origine Chinoise et dotés des dernières technologies est repartir dans plus de 170 pays du Monde et reste l’un des fabricants du matériel de télécommunication le plus rependu dans le mode. Nous prenons le cas des telephone huawei qui viendront se classé en 4 ème position des Smartphones les plus utilisés par la population Cameroun de par ses prix défiant toute concurrence et son accessibilité par tous.

5- Oppo Find X3 Neo./X2 Pro.

Oppo Find X3 Neo./X2 Pro. sont des Smartphones de qualité haut gamme qui n'a pas de défaut majeur et qui sont extrêmement polyvalent. Ils sont caractérisés par leur Ram doté d’une technologie de pointe avec ses 12 Go et leur batterie de haute capacité et durable de 4500 mAh qui leur positionne dans le top 5 des Smartphones les plus utilisés au Cameroun.

Espérant que vous avez apprécié la liste des 5 meilleurs téléphones les plus utilisés au Cameroun. Nous constatons qu’évidemment, les trois premiers Smartphones sur cité plus haut ne sont disponibles qu’en quelques exemplaires et ne sont accessibles qu’aux ultrariches.