FRANCE :: MALIENS DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS PAR L'ECRIVAIN CALVIN DJOUARI

Dans un café littéraire à Nantes le 7 novembre dernier, devant un public varié, j’avais relevé les faiblesses qu’ont les africains à prendre leur destin en main. Une faiblesse qui se confirmait sur plusieurs plans : politique, économique et social. À la fin de mon exposé, une fureur s’empara des invités africains qui n’ont pas apprécié cette stigmatisation condescendante que j’avais prise devant leurs rivaux européens.

Ces derniers avaient été aussi durement attaqués sur leur bilan en Afrique. Mais tous gardèrent le calme, préférant observer l’écrivain convulsif que j’étais et qui montrait son aigreur vis-à-vis d’eux. Par contre, les frères africains furent agacés, dissimulant leur colère dans un regard furieux. « Nous ne sommes pas faibles ou peureux. » clamaient-ils. Les Africains préfèrent lorsqu’on dit d’eux :

qu’ils sont beaux…

Qu’ils sont intelligents…

Qu’ils sont courageux…

Que les héros du temps passé avaient terrassé les blancs…

Qu’ils sont les premiers habitants de la terre…

Qu’ils ont construit les pyramides…

Qu’ils ont fabriqué des moteurs à explosion…

Qu’ils sont allés de Johannesburg à Casablanca à pieds…

Qu’ils ont traversé la méditerranée à la nage.

Que les plus grands artistes et sportifs mondiaux ont la couleur noire.

Qu’il y a eu un président d’origine africaine aux états unis….

Qu’ils sont forts. Voilà ce qu’ils aiment qu’on dise d’eux. Et puis quoi encore ?

L’évidence est là. Nous sommes nuls et ça se voit. La situation qu’un pays frère comme le Mali traverse en ce moment est révoltante dans la conscience de tout homme et en dit long sur l’attitude de l’homme Noir.

Ce qui se passe au Mali m’attriste profondément. C’est un affront non seulement contre le peuple malien, mais contre toute la race Noire et le peuple africain. Je ne suis pas le seul à voir les choses ainsi ; au moment où ce peuple exsangue, attend du soutien pour se remettre de la tragédie qu’il a vécu depuis des années et pour se reconstruire enfin, ce pays subit un coup fatal donné par les impérialistes. Cet acte suicidaire lui cause un tort immense ; aucun président africain ne dit mot. Et chaque jour, les dégâts ne feront que s’accroître.

Ce pays désormais orphelin privé d’allier à sa mesure en Afrique. Une seule menace du Nigeria suffit à faire taire tous ces colons. Pourquoi les dirigeants africains sont si nuls. Ce que l’occident fait à l’Afrique noire, il ne peut pas le faire avec les pays arabes, lorsqu’un pays du Maghreb est attaqué, vous aurez tous les autres sur le dos. Je n’ai jamais vu un pays arabe être attaqué sans que les autres ne réagissent par solidarité ; c'est ça l'imaginaire arabe. L’état malien se défend seul. Seul… Et tout seul…. La vraie honte des leaders africains. L’alliance occulte entre l'Union européenne et la CEDEAO, montre à quel point le panafricanisme est une utopie.

Sur tous ces sujets d’une actualité brûlante, j’ai déploré l’absence des CONSCIENCES AFRICAINES. Des présidents africains qui laissent qu’on écrase un collègue. Les personnalités les plus éminentes et les plus diverses par leurs convictions comme les prix Nobel, philosophes, écrivains… Personne ne dénonce, excepté le professeur Nyamsi wa Kamerun, le seul intellectuel bien-pensant qui publiquement prend position. Vraiment ce vaillant frère, longue vie. J’admire ce monsieur pour lequel j’ai beaucoup de sympathie ; j’apprécie sa détermination, sa modestie et son sens de l’humour. Il défend au risque de sa vie, les intérêts de l’Afrique tourmentée ; je le conçois d’ailleurs fort bien et le qualifie comme l’intellectuel africain de tous les temps.

Notre travail d’écriture étant de restituer une authenticité charnelle, plutôt qu’une objectivité décharnée ; notre action suit le mouvement des héros, plus habiles à défendre la terre d’Afrique doit continuer. Car l’écrivain qui n’est pas dans son personnage au milieu des tourments, restera à l’extérieur. On n'est pas là pour exprimer notre propre élan, la réalité est plus complexe, mais le procès qu’on fait au Mali devant tous les autres pays frères sans que personne ne lève son doigt montre comment, nous, les noirs, nous sommes des lâches et nous avons encore beaucoup à faire.

Le Mali est le grand dossier du moment, 17 pays européens sont dressés contre cette petite nation, alors que ce pays ne demande qu’à être libre. Un pays qui a tout donné à ses colons depuis le 15ème siècle. Ce qui est le plus outrageant, c’est le cas de ses voisins de la CEDEAO qui sont devenus des nids de guêpes et qui jouent à la sentinelle pour que cette libération n'est pas lieu. Je dis bien, en dehors du professeur Nyamsi Wa Kamerun, j’ai attendu, j’ai attendu sans rien entendre. On disait que le noir ne connaît qu’allumer son feu, je crois que c’est vrai.

Comment on peut laisser dans la nasse du magma groupal, un petit pays devant dix-sept puissants sans rien dire. Le pays le plus hospitalier au monde. J’ai été au Mali, de ma vie, je n’ai vécu une telle hospitalité. Les Camerounais disaient qu’ils sont hospitaliers, ils se trompaient, ceux qui le disent n’ont pas séjournés au Mali. Il faut aller au Mali pour comprendre. Le Mali n’est pas la Guinée, le Mali n’est pas le Sénégal, le Mali c’est le Mali, et ils gagneront cette guerre. Du tréfonds de leurs ancêtres mandingues, ils sortiront de leur orgueil et avec un seul coup décisif, ils resteront debout et invincibles.

Pays de l’Afrique occidental, le Mali est un pays de désert par endroit, un climat rude, au nord, les steppes dominent d’étroites vallées, tandis qu’au sud, s’étendent des savanes arides ; depuis des siècles, c’est un lieu de passage et il n’est guère étonnant que de nombreuses civilisations y aient laissé leur empreinte. L’empire du Mali, l’empire Songhoi, et des empereurs comme Soundjiata Keita, Kankan Moussa, avec leur contemporain le président Modibo Keita, les vrais fondateurs sont restés dans nos mémoires. Un pays qui fait preuve de retenue, qui garde un moral élevé et qui s’organise pour offrir un exemple à l’Afrique. Assimi Goïta, ce jeune président, dévoué et dynamique, bénéficie d’une extraordinaire popularité, il fera une réforme en profondeur des institutions.

Le Mali est un pays des tambourins, des flûtes, des guitares étranges, où on entend les voix de tribus chanter la liberté, l’amour, la paix. Aucun autre endroit au monde n’a réuni autant de figures lumineuses, un environnement humain. La population malienne aujourd’hui estimé à 15 millions d’habitants, est composée des Peuls, des Sarakolés, des Bambaras, les Soninkés, qui s’y côtoient allègrement.

C’est ce pays-là qui, aujourd’hui refuse le néo-colonialisme. Soutenu par la Russie, une véritable guerre froide oppose la Russie et les puissances occidentales. Tout avait bien commencé, l’histoire a créé entre la France et l’Afrique un lien affectif ; je ne suis pas pour que ce lien s’efface de façon brutale, parce qu’il ne faut pas être ingrat comme les orphelins qui quittent la maison d’un tuteur qui les a récupérés lorsqu’ils étaient jetés dans une poubelle. La langue française est notre butin de guerre et nous devons garder précieusement ce butin. Le butin ici, c’est comme un vase dans lequel on conserve de l’eau fraîche. Mais il faut que la source d’eau revienne à qui de droit. Les missions dont la France s’était assignée dans ce pays paraissent moins exaltante et peu reluisante. Toujours cette diplomatie de petit pas. La France doit changer sa politique africaine.

Ce que je déplore, ce sont ces hommes qui ont étudié en Europe, qui ont séjourné, ont vu tout ce qui est beau et sont incapables d’appliquer cela chez eux. Aucun pays africain ne peut être présenté comme un exemple, il ne faut pas se leurrer avec les hauts buildings qu’on contemple dans les capitales africaines. Dans l’arrière-pays, et bas-fonds des quartiers, c’est la pauvreté, la misère et pas une misère qui finira demain. Quand on arrive en Afrique, il faut aller dans les arrières pays pour voir comment les gens sont misérables. Je ne demande à aucun pays de quitter la France nous avons une histoire, mais je demande que la France révise sa façon de faire avec l’Afrique.

C’est le seul pays en Europe qui n’a pas appliqué la ségrégation raciale pendant la colonisation, bien qu’elle ait laissé des tourments partout où elle a séjourné. Tout le monde se plaint de la France en Afrique. Elle doit comprendre les signes des temps. Mais j’ai confiance, j’ai confiance parce que l’Afrique, est un continent qui surprend toujours, c’est une race, c’est une civilisation, elle a ses secrets. Quand ça n’ira pas, elle entrera dans ses repaires ou ses cavernes noirs, et ceux qui l’ont fait du mal tomberont. L’Afrique connaît un terrorisme intellectuel, elle vit une désinformation, elle subit le chantage et les calomnies, elle a connu l'esclavage, la colonisation, le néo-colonialisme, les mépris, elle est debout.

C’était à la France de la protéger à cause de notre histoire. Mais le contraire qui s’y produit. L’Afrique est menacée partout par le terrorisme est-ce normal pour des calomnies qui vous ont aidé à vous libérer deux fois ? Des africains qui ont toujours chéri leurs ancêtres les gaulois. L’Afrique surtout l’Afrique francophone passe un moment particulier de son histoire, elle donne la mesure du pari lancé par les nationalistes vaillants assassinés çà et là. Maliens du monde entier tenez-bon.

Le Mali est un esprit, personne n’aura votre pays ; lisez l’histoire de Duala Manga Bell du Cameroun devant les Allemands. Joignez à votre combat les grands symboles de votre civilisation mandingue ; réveillez-vous avec vos ancêtres, transformez cette épreuve en ascèse au sens fort d’un combat pour l’essentiel. Vous êtes sur la voie de la vérité ; la vérité des êtres et des choses, sans oublier cette justice qui se soumet à toute vie pour la faire grandir. Tenez-vous comme un seul homme dans cette diversité de visage qui fait votre fierté. Il ne s’agit plus du Mali, mais d’un destin, celui de l’Afrique.