CAMEROUN :: ANNIVERSAIRE DE CHANTAL: CETTE PHOTO DE LA PREMIERE DAME AVEC KETCHA COURTES FAIT DES JALOUX :: CAMEROON

Le 04 décembre 2021, Chantal Biya la Première dame du Cameroun a soufflé sa 51 ème bougie. Un anniversaire prestigieux. Une dame prestigieuse et à la beauté luxueuse et élégante. L'épouse du Président de la République, Paul BIYA, a convié une toute petite poignée de convives, dont Célestine KETCHA COURTÈS la ministre de l'Habitat et du Développement urbain.

C'était à Mvomeka'a, village natal du Chef de l'État, par Sangmelima dans la région du Sud Cameroun La photo Célestine KETCHA COURTÈS posant très amicalement avec la Première dame camerounaise, a fait le tour des réseaux sociaux, et fait des jaloux et des aigris parmi ses contempteurs. Visiblement, les nombreuses cabales médiatiques et autres campagnes calomnieuses et diffamatoires contre la Ministre de l'Habitat et du Développement urbain, n'ont pas porté le venin escompté.

Gratuitement, et dans la logique de la fascination du mal gratuit, plusieurs officines ont vainement tenté de vouer l'ancienne maire de Bangangté aux gémonies. Plus pénible encore pour eux, le choix porté quelques semaines avant par Chantal BIYA sur Célestine KETCHA COURTÈS pour être sa représentante personnelle lors de la cérémonie de rétrocession de l'école primaire catholique de BAYANGAM le 26 novembre dernier, dans la région de l'Ouest Cameroun.

Une école rénovée par le Cercle des Amis du Cameroun ( CERAC) dont la magnanime Épouse du Chef de l'État est Présidente fondatrice. La cérémonie était couplée à la remise de plusieurs dons et matériels agricoles aux femmes et aux de BAYANGAM, lesquels ont vivement demandé à la Reine mère Célestine KETCHA COURTÈS, de transmettre toute leur gratitude au couple présidentiel. Le regard favorable de Chantal BIYA pour Célestine KETCHA COURTÈS, n'est pas du goût de ceux qui lui souhaitent leurres et malheurs. De sa proximité avec la Première dame camerounaise, les ennemis de Madame COURTÈS en rougissent de tous les tons.

Et pour se consoler de tous les chagrins et migraines que leur causent l'aura Célestine KETCHA COURTÈS, manager de haut vol, ils lui balancent lâchement sa déclaration sur l'ouverture de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen au 30 novembre 2021. Entretenant des relations puisqu' approximatives et calamiteuses avec la Systématique de la langue française, ils ont vite fait de ne pas savoir que la déclaration de la Minhdu n'avait qu'une valeur prévisionnelle.

Pour des oreilles exercées au Système du français, Célestine KETCHA COURTÈS avait indiqué que, quels qu'en soient les cas, tout sera mis en oeuvre pour l'ouverture de l'autoroute Yaoundé - Nsimalen avant le début de la CAN TOTAL ÉNERGIES qu'abrite le Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022.

Dans l'ingénierie des travaux publics, ces contempteurs bon marché ont oublié que les travaux peuvent s'achever plus ou moins à la date avancée, parce que des contingences, des aléas, des impondérables peuvent être intervenus. Tout compte fait, Célestine KETCHA COURTÈS se bat de son mieux, pour que l'autoroute Yaoundé - Nsimalen soit ouverte à la circulation avant la CAN TOTAL ENERGIES.

Il n'est donc pas nécessaire de lui jeter lâchement des cailloux sur le visage. Bien plus, son éclat rayonne, et sa valeur intrinsèque en tant.que ministre, reste dans les cimes de l'excellence et de la performance ; aucune œuvre humaine n'étant parfait, aucun Homme n'étant parfait.