CAMEROUN :: Élection et Politique à la Fecafoot :: CAMEROON

En tant qu'institut et organisation des droits humains, nous sommes confrontés à des problèmes qui, d'abord, apparaissent comme « non politiques » mais, en fait, se révèlent comme une excellente réflexion démontrant que ce que les gens considèrent comme non-politique est en fait très politique, à l’instar de la récente l'élection du président de la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot).

Pour ceux qui ne le savaient pas, regarder un match de football est une activité politique. Soutenir une équipe ou un joueur est aussi une activité politique. Cela montre que la politique ne concerne pas simplement les institutions et les comportements politiques tels que voter, faire campagne et donner de l'argent aux partis politiques.

La politique, c'est aussi des valeurs et dans ce cas, les valeurs de politique égalitaire, de justice sociale et de liberté que nous défendons. Il s'agit également du conflit entre s'en tenir à nos croyances sur ce que nous pensons être juste et approprié pour la société, puis donner à nos opposants politiques le respect qu'ils méritent, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs convictions notamment en matière de justice.

Le piège de la politique a une dimension

Le danger ici est de tomber dans le piège d'une politique unidimensionnelle qui pense unidimensionnellement et croit que notre opposition fait de même. Nous reconnaissons que ceci est délicat, surtout dans notre monde politique polarisé... mais c'est la polarisation même à laquelle nous devons prêter attention, car il existe deux sortes de polarisations, une externe et une autre interne.

Nous nous sommes habitués à la polarisation externe au sein de la démocratie, qui ne résout pas le problème, mais elle s'est régularisée pour faire de nos opposants politiques un « ennemi » qui, en fait, ne soutiendrait pas la justice et l'égalité - de quelque côté que ce soit de l’allée où on s'assoit. C'est la perspective déformée qui est appliquée par beaucoup à ceux avec qui ils sont en désaccord politique.

Par conséquent, nous avons prêté attention aux changements hiérarchiques, antidémocratiques croissants qui se sont produits au sein des groupes politiques et à la nécessité d'une réflexion interne, en particulier parmi ceux qui sont du « même côté », afin que la dynamique politique entre les citoyens partageant les mêmes idées ne se transforme pas en police d'opinion et en chambres d'écho.

Une partie de la préoccupation ici est l'inclination au sein de ces groupes politiques vers l'homogénéité et la conformité. C'est la polarisation des croyances – et cela pousse dans des directions non démocratiques. Dans une approche quelque peu à contre-courant, la solution aux problèmes de la démocratie n'est en effet pas plus de démocratie, comme on l'a souvent suggéré. La solution peut être de s'éloigner de la mêlée politique pendant un certain temps, de réfléchir par soi-même aux idées et aux problèmes, puis de réintégrer la communauté politique. C'est une thèse vivante et frustrante qui reflète ces tensions et considérations qui se chevauchent sur la démocratie, la délibération et l'engagement politique.

Pr. Olivier J. Tchouaffe, Membre de l’Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques – ICL2P

http://www.cl2p.org