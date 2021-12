CAMEROUN :: Reconnaissance: Sylvestre Magloire Tamo honoré :: CAMEROON

Le président directeur général de Wisdom international a reçu le prix de l’excellence managériale de l’organisation panafricaine des médias

« Wisdom International est un catalyseur des consciences, un tuteur de résilience et un incubateur de solutions pour les problèmes identifiés au sein de la société camerounaise » ces mots de Grâce Engome, la présidente de l’organisation panafricaine des médias à eux seuls renseignent à suffisance sur les mobiles qui ont orienté le jury de cette organisation sur le profil de Sylvestre Magloire Tamo comme l’heureux élu du prix de l’excellence managériale 2021.

C’est au cours d’une cérémonie très sobre mais intense en enseignement et à laquelle a pris part la presse nationale et internationale que le principal intéressé a reçu des mains de la délégation de l’organisation panafricaine des médias son prix.

Il faut dire que Sylvestre Magloire Tamo a toujours pensé apporter sa contibution à la construction de son pays le Cameroun, pays aspirant à l'emergence.Ainsi , Il reste convaincu que toute idée positive peut pleinement contribuer au bien-être des populations. C’est cet aspect qui a poussé l’OPM à faire de lui son membre d'honneur.

Il faut noter que parmi les raisons qui ont convaincu le jury de L’OPM à remettre ce prix à Sylvestre Magloire Tamo , il y’a en bonne place l'importance et le grand intérêt que ce chef d'entreprise accorde au développement de son pays en sa qualité d'entrepreneur. Soit-il dit en passant, "Wisdom International est un catalyseur des consciences, un tuteur de résilience et un incubateur de solutions pour les problèmes identifiés au sein de la société camerounaise .En tant que tel, la structure mise sur pied par Sylvestre Magloire Tamo qui venait tout juste de célébrer son deuxième anniversaire, oeuvre et apporte des solutions pratiques et efficientes dans la perspective de faire reculer la pauvreté : l'épanouissement des hommes est notre leitmotiv et l'humain au cœur de notre stratégie », aime à le dire le Pdg de Wisdom International. Loin d'être une vue de l'esprit, les dires et les faits de cette structures sont si palpables qu'ils ne pouvaient passer inaperçu devant la corporation panafricaine des médias qui, au terme d'une enquête minutieuse s'est résolue de lui décerner le prix d'excellence managériale. Une autre distinction qui vient enrichir le tableau de reconnaissance et de confiance que ne cessent de lui faire les populations camerounaises, notamment dans le domaine de l'immobilier, les conseils juridiques et fiscaux, les BTP, le coaching et les formations.

Cette nouvelle reconnaissance, la 3ème plus precisement, témoigne de la nécessité de donner des armes intellectuelles aux entrepreneurs confirmés ou en herbe.

Créée il y a deux ans, Wisdom International est basée à Douala. L'entreprise emploie une vingtaine de personne à temps plein et envisage une extension dans d'autres coins du pays.