AFRIQUE :: Passez un Noël de folie chez Startimes :: AFRICA

L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique StarTimes lance sa campagne de promotion de fin d’année sur le thème « Noël de folie ».

A partir du 15 novembre, StarTimes propose une offre imbattable pour Noël en diminuant le prix de son décodeur à seulement 1.000 FCFA ! Le kit complet avec un mois de bouquet inclus passe à 15.000 FCFA.

« Nous avons voulu offrir à toutes les familles camerounaises l’occasion de célébrer ensemble les festivités de fin d’année. Nous savons que les Camerounais sont très attachés à la famille et il n’y a rien de tel que de se retrouver à Noël, enfants et adultes, autour de la télévision et de profiter d’un moment de joie avec des programmes divertissants et de qualité, » explique Hervé Fabien MABOM,Marketing and Communication Manager chez StarTimes.

Les téléspectateurs auront l’embarras du choix chez StarTimes durant les fêtes de fin d’année.

L’opérateur vient de lancer pas moins de six nouvelles chaînes, dont des chaînes inédites au Cameroun. La chaîne Afro Novelas propose le meilleur des séries africaines tandis que ST Nollywood offre un florilège de programmes nigérians. Les amateurs de programmes indiens seront comblés avec trois nouvelles chaînes du groupe ZEE, Zee One, Zee TV et Zee Tamil. Enfin, la chaîne camerounaise DBS TV vient rejoindre les nombreuses chaînes locales des bouquets StarTimes.

Les amateurs de série ne sont pas en reste avec la diffusion de deux séries exclusives, la série indienne La Veuve blanche, une histoire d’amour sur fond de conflit entre tradition et modernité, et la télénovela La Fille du général qui nous emmène au cœur d’un complot dans l’armée. A ces deux séries viendra bientôt s’ajouter L’Héritière, une nouvelle série philippine qui a connu un énorme succès en Afrique anglophone.

L’Héritière raconte la rivalité entre la nouvelle femme et la fille du magnat Robert Mondragon qui vont s’affronter pour faire de leur fille respective l’héritière du clan, révélant au passage des secrets douloureux du passé.

Niveau sport, StarTimes continue de diffuser en direct l’intégralité des championnats espagnol La Liga et allemand Bundesliga ainsi que les Eliminatoires européens et asiatiques pour la Coupe du monde. Et bientôt cette programmation s’étoffera encore avec le retour de la Coupe d’Italie.

Les enfants ne sont pas oubliés avec une douzaine de chaînes jeunesse, à destination des très jeunes (CBeebies, Baby TV), des enfants et adolescents (ST Kids, Dreamworks, Boing, Cartoon Network, Boomerang, Canal J, Nickelodeon, TIVI 5 Monde, Jim Jam) et des jeunes adultes (Toonami).

Séries, sport et dessins animés, sans compter les nombreuses chaînes de documentaires et de divertissement qui composent les 166 chaînesdes bouquets StarTimes. Tout est réuni pour passer un véritable Noël de folie chez StarTimes.

Contacts: 654.800.800 / 692.222.111