Des villageois tués dans le canton Tourou par Boko Haram

Ils sont au nombre de quatre, des villageois tués dans le canton Tourou, au cours d'une attaque attribuée au groupe terroriste nigérian Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun et plus précisément dans la commune de Mokolo.

Selon le maire de Mokolo, Vohot Deguime, joint par la rédaction de camer.be, «Mercredi vers 20h, des terroristes de Boko Haram sont arrivés dans le canton Tourou et ont tué trois hommes et une dame par balles et blessé quatre autres avant de repartir vers le Nigéria»

L'attaque a visé le Mont Roum Toufou, un village riverain des Monts Mandaras qui longent le Nigéria où les combattants terroristes «sont certainement cachés », a-t-il expliqué.

L'armée camerounaise est déployée dans la région de l'extrême-nord du Cameroun pour lutter contre les incursions depuis le Nigeria des combattants du groupe jihadiste.

Depuis 2014, date à laquelle le Cameroun a commencé à lutter contre Boko Haram, ce groupe a tué "2 000 civils et militaires" et enlevé "un millier de personnes" dans l'extrême-nord du pays, selon le centre d'analyse International Crisis Group (ICG).