CAMEROUN :: AFFIRMATION D'USAGE DE LA FRAUDE ET DU MENSONGE POLITIQUE À MON NOM :: CAMEROON

J'ai pris connaissance ce matin d'un document qui circule ayant pour titre: "Appel des universitaires et de la société civile à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025 ".

Ledit document, en son 460 ème numéro porte mon nom.

Il s'agit d'une manœuvre de faux et usages de faux, tant même mon cadavre ne saurait participer à une telle initiative. Sur le plan personnel, je n'ai rien contre Monsieur Paul Biya qui n'est ni un ami, ni un ennemi. Mais sur le plan du rapport à sa gestion, gestionnaire en chef de l'État s'entend , je pense et j'affirme qu'il a échoué gravement. Et puisque même l'échec est une oeuvre fastidieuse, surtout lorsqu'il s'étend sur des décennies, ma pensée profonde est que l'on le laissa aller se reposer et passer ses derniers jours dans le douillet confort de sa proche famille.



Ce document me donne donc l'occasion de lancer ce que j'avais déjà annoncé, il y'a quelques jours. Si le ministre Fame lance un appel des universitaires pour son champion fatigué, je lancerai le mien pour mon vigoureux champion, à savoir le Pr. Maurice Kamto, qui pour ma part saura sortir ce pays de la catastrophe managériale en cours dans ce pays depuis des décennies.

Je passerai les modalités aux universitaires et assimilés, donc tous les Dr. Ph. D intéressés.

Malheureusement ledit document n'est pas signé, j'aurai engagé une procédure par constat d'huissier.