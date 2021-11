CAMEROUN :: Une grande foire internationale des Bayam Selam annoncée pour bientôt à Yaoundé :: CAMEROON

La 8ème foire internationale des Bayam Selam de Yaoundé au Cameroun se prépare avec beaucoup d'enthousiasme et une activité en grande première, la remise des Awards aux personnalités qui accompagnent le Président de la République Paul Biya et son épouse Mme Chantal Biya membres d'honneur de cette importante association qui compte déjà plus de 3 millions de membres.

Sous le haut Patronage du Président de la République Paul Biya et son épouse Mme Chantal Biya, et du Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale, l'Association des Bayam Selam du Cameroun a choisi parmi les hautes personnalités du Cameroun qui travaillent aux côtés du petit peuple pour l'amélioration des conditions de vie au quotidien une cinquantaine de personnalités classées dans plusieurs catégories qui verront leur travail être reconnu par la mamelle nourricière du Cameroun, les Bayam Selam.

La cérémonie se tiendra au Palais des Congrès le 18 décembre 2021 à partir de 20h très précises et sera retransmise sur la chaîne nationale CRTV et d'autres chaînes.

La foire en elle même ouvre ses portes le 13 décembre 2021 sur le site de l'ASBY en face du marché NSAM derrière SCPD. Cette foire qui va à sa 8ème édition se tient du 13 au 23 décembre 2021 sous le thème" covid-19 et impacts sur l'économie sociale et solidaire : stratégie de résilience des acteurs". Elle a pour but d’approvisionner les populations urbaines pendant les fêtes de fin d'année en produits de grande consommation à moindre coût. C'est un très grand marché économique qui se tient pendant cette période sur un espace de 5000m², où les grandes entreprises viennent aussi nouer des partenariats d'affaires ; un espace commercial et culturel ouvert aux entreprises privées, publiques, parapubliques et au secteur informel. À ce jour plusieurs entreprises ont déjà réservé leurs stands et les sponsors se bousculent. Notons que les stands peuvent encore être réservés. Le comité d'organisation des Awards et stands en contactant le lien +237 90808505.

L'ASBY est reconnue d’Utilité Publique par Décret Présidentiel No 2016/478 du 22/11/2016,Membre du Comité Consultatif de la Société Civile auprès d’ONU FEMMES, Membre du Comité National Femmes et Normalisation de l’Agence des Normes et de la Qualité, Membre de l’Afrique Centrale du Comité Exécutif de Suivi AFAWA-GGS BAD, Protégée à l'OAPI n°51 971 du 31 Juillet 2006. L'ASBY compte plus de 3 millions de membres à travers le monde.