CAMEROUN :: Affaire Martinez Zogo : Nouvelles révélations sur une manipulation judiciaire ? :: CAMEROON

Plus de deux ans après l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, l'affaire continue de susciter de nombreuses interrogations. L'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko Eko, ancien patron de la DGRE, n'a pas permis d'éclaircir les zones d'ombre entourant ce dossier. La vérité est-elle volontairement dissimulée ? De nouveaux éléments indiquent que certains acteurs clés ont influencé l'enquête dès son lancement, entravant le travail des enquêteurs et des magistrats.

Une ordonnance de libération contestée

Un tournant décisif s'est produit avec l’ordonnance du juge Sikati demandant la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko Eko. Bien que le ministère de la Défense ait tenté de remettre en cause son authenticité, des documents récemment révélés prouvent le contraire. Deux correspondances datées du 4 décembre 2023, signées respectivement par Ghoumo Jean-Pierre, actuel patron de la DGRE, et Galax Etoga, patron du SED, confirment cette ordonnance. Ces lettres étaient adressées à Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence de la République, pour la « très haute attention » de Paul Biya.

Des accusations sans preuves contre le juge Sikati

Les lettres des responsables sécuritaires tentent de discréditer le juge Sikati, l'accusant d’avoir reçu des pots-de-vin pour ordonner la libération des mis en cause. Galax Etoga avance que Jean-Pierre Amougou Belinga aurait menacé de faire des révélations compromettantes s’il restait en détention. Cependant, ces accusations ne reposent sur aucun fait tangible, si ce n'est des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux. Or, en tant que haut responsable du renseignement, Galax Etoga disposait des moyens nécessaires pour mener une enquête approfondie, ce qui n’a pas été fait.

Ghoumo Jean-Pierre, dans sa correspondance, utilise des formulations similaires et va jusqu'à proposer l'éviction du juge Sikati, ce qui sera effectivement réalisé. Il affirme également que la présidence a orchestré une campagne de désinformation, en faisant croire à l'opinion publique que l’ordonnance du juge Sikati était un faux. Le gouvernement reconnaît ainsi avoir manipulé l’information pour justifier le maintien en détention de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko Eko.

Une affaire aux multiples zones d'ombre

Ces nouvelles révélations soulèvent des questions fondamentales. Si l’ordonnance de libération a été discréditée par une campagne mensongère, sur quels autres aspects l’opinion publique a-t-elle été trompée ? Depuis le début de cette affaire, les incohérences s’accumulent, laissant penser que les véritables commanditaires de l’assassinat de Martinez Zogo n’ont peut-être jamais été inquiétés.

L'affaire Martinez Zogo continue d’alimenter les débats et de diviser l’opinion publique. La transparence sur ce dossier est plus que jamais nécessaire pour que justice soit rendue et que l’État retrouve sa crédibilité auprès des citoyens.