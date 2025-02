CAMEROUN :: Appel de Shanda Tonme pour le respect de l’intégrité physique de Madame Elimbi Lobe :: CAMEROON

Appel urgent et solennel pour l’intégrité physique de Mme Elimbi Lobè ainsi que de toute sa famille

- Surtout ne faites pas ça !

- Ne cédez pas à la tentation de la vengeance

- Ne recourez pas à la violence

- Ne vous substituez pas à l’Etat qui doit prendre ses responsabilités

Je viens d’apprendre à l’instant, la nouvelle de l’agression de l’épouse de monsieur Elimbi Lobè, notre sœur, compatriote et mère des enfants. La brave mère d’une famille aspirait à un retour paisible à son domicile pour retrouver son monde, après une journée de travail normale.

Un tel événement est toujours un mauvais signal et un message sombre qui démontre le degré d’insécurité, d’intolérance, de manque de dialogue et de partage dans une société. Au-delà de l’événement, c’est chacun de nous qui en prend en coup pour son aspiration à la paix, à la protection et à la liberté de circulation.

Aussi, qui que vous soyez et quelle que soit la cause que vous défendez, quelle que soit votre chapelle politique, vos ambitions et votre niveau de frustration et de vexation, ne vous attaquez physiquement à personne, ne vous en prenez à aucun passant, connu ou anonyme. Nous avons tout un pays à gérer, à surveiller et à faire prospérer. L’apaisement doit absolument être la règle.

Certes, beaucoup d’entre nous ressentent de la gêne, de l’impatience et de la colère face à la multiplication de certaines provocations, humiliations et dérives impunies. C’est un sentiment légitime. Pourtant, je recommande encore et encore de faire confiance aux pouvoirs publics, à ceux qui ont la charge de nous protéger et de veiller sur les mœurs, les valeurs et le patrimoine culturel, matériel, moral et historique du pays.

Maman Elimbi Lobè n’est pas responsable des actes de son époux, encore moins ses enfants. Mama Elimbi Lobè n’a pas inventé le tribalisme, la sauvagerie et le mensonge qui s’attaque aux martyrs. Maman Elimbi Lobè est comme tout le monde, victime de notre système, de notre société et de ses travers dont son époux, Papa Elimbi Lobè est l’incarnation du symbole.

De grâce, préservez-là, garantissez son intégrité et ne prêtez pas le flanc à des événements bien plus graves, douloureux et incontrôlables./.

Yaoundé, le 25 février 2025