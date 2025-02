ÉTATS-UNIS :: Deux esprits, un défi : La réécriture moderne du théorème de Pythagore :: UNITED STATES

En 2022, deux adolescentes américaines, Ne’Kiya Jackson et Calcea Johnson, ont remis en question un pilier de la géométrie euclidienne en proposant une démonstration entièrement trigonométrique du théorème de Pythagore, formulé il y a plus de 2000 ans. Leur approche novatrice, qui n’utilise pas le théorème lui-même dans sa démonstration, démontre que même des concepts fondamentaux peuvent être revisités avec créativité et rigueur.

En s’appuyant sur des principes géométriques de base et sur les fonctions trigonométriques telles que le sinus et le cosinus, elles ont construit des figures et établi des relations proportionnelles qui, par le biais d’identités trigonométriques, les ont menées à l’équation classique a² + b² = c². Cette méthode, qui évite le raisonnement circulaire, offre une preuve plus directe et élémentaire du théorème, illustrant toute l’ingéniosité et la pertinence de leur démarche.

Leur travail, présenté lors d’une conférence de la Mathematical Association of America et publié dans l’American Mathematical Monthly, a immédiatement séduit la communauté scientifique. Au-delà de l’impact théorique, cette démonstration ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en mathématiques pures et appliquées et sert d’inspiration pour la jeunesse, prouvant que passion, persévérance et créativité peuvent transformer des idées ancestrales en leviers de progrès pour demain.