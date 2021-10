CAMEROUN :: Décentralisation: La Mairie de Douala 1er satisfaite de ses comptes :: CAMEROON

Le conseil municipal de la mairie de Douala 1er s’est réuni ce mercredi 6 octobre en session ordinaire pour évaluer le budget 2021 à mi parcours.

Initialement adopté en recettes et en dépenses à environ 2,7 milliards de FCFA, le budget de la Mairie de Douala 1er a subi une hausse suite à l'incorporation des crédits transférés du Budget d'investissement public du premier semestre d'un montant d'environ 171 millions de FCFA et a été porté à 2,740 milliards.

Le Maire Lengue Malapa se dit tout de même satisfait des résultats qui malgré les contraintes liées à la pandémie du Covid-19 restent à la hauteur de ses attentes « la crise sanitaire qui sévit pose quelques difficultés dans le recouvrement et c’est en intégrant cette variable là que nous pouvons être satisfaits des chiffres réalisés. Nous continuerons dans ce sens pour les trois prochains mois afin d’atteindre nos objectifs. Nous appelons ainsi au civisme de nos prestataires pour nous aider dans ce sens » déclare Lengue Malapa.

Il faut préciser que les recettes ont été évaluées à 1,4 milliards de fcfa soit un taux de réalisation de 51,94%. Alors qu’en 2020 àa même période celles-ci étaient à 44%. Les dépenses sans engagement quand à elles sont d’environ 1,9 milliards de Fcfa.

Benjamin Mboutou , le préfet du Wouri qui présidait les travaux de cette session du conseil a lui aussi exprimé son satisfecit « je suis satisfait car ce budget avait été voté à 2 milliards 700 millions et parvenu au 31 août on a déjà réalisé 1 milliard 400 millions. Ça veut dire que les perspectives sont bonnes. C’est pourquoi j’ai demandé à l’exécutif de rester sur cette lancée »



Et pour ce faire , le maire Lengue Malapa a promis de faire des recouvrements nocturnes afin de traquer les prestataires véreux qui ne paient pas les taxes communales.