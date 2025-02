CAMEROUN :: Père Pascal Biyiha Bassong place l'année électorale 2025 sous le signe du renouveau :: CAMEROON

C'est la quinquecence du message qu'il a tenu a délivré à l'ensemble de la communauté camerounaise à quelques mois des échéances électorales au Cameroun ; ce 7 février au cours d'un point de presse tenue à la procure des oeuvres missionnaires de Yaoundé à Mvan carrefour Tropicana.

Chacun de nous doit jouer un rôle vitale pendant la période électorale :« nous attendons des candidats désireux aux élections présidentielles, le renouveau basé sur 6 piliers ; d'après le père pascal Biyiha Bassong en ces termes : faire un pacte sociale avec les jeunes ; lutter sous toute les formes contre la pauvreté ; tenir leurs promesses ; militer pour l'égalité des camerounais, contre le chômage, pour l'égalité des religions, il poursuit en disant «nous soutenons le renouveau, mais espérant que le renouveau se souvienne de la misère du peuple» C'était là l'intervention crucial du père Pascal Biyiha Bassong axé sur le thème "prospérité et sécurité sociale".

CONTEXTE DE CE POINT DE PRESSE.

C'est en prélude à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, les hommes d'Eglises (catholique, musulmans, Rabbin) se sont rassemblés ce 7 février pour délivrer ce message de sensibilisation, promotion du civisme et droit de l'homme.

On précise que ce point de presse est organisé par l'aumônerie des œuvres humanitaires et agro pastorale, dirigé par le Père Pascal BIYIHA BASSONG initiateur, qui était assisté de l'Imam Molouh Issah dirigeant de la mosquée d'Essomba et du Rabbin Rab bi Haïm Israël Mpodol représentant du grand Rabbina d'Afrique au Cameroun. Ce point de presse capitale pour les prochaines échéances électorales au Cameroun est placé sous le signe «ensemble pour l'architecture de la cohésion sociale, la paix, la prospérité et la sécurité humaine».

On souligne que c'est depuis 2015 , que le père Pascal Biyiha Bassong mène ce combat de sensibilisation des bonnes moeurs à travers le triangle nationale.

Outre l'intervention du père pascal Biyiha Bassong, l'imam Molouh Issah dirigeant de la mosquée d'essomba a délivré son message qui portait sur le sous-thème «ensemble pour l'architecture de la cohésion sociale » aucune société injuste ne peut réussir sans la notion de justice et d'équité, il renchérit en disant pour l'islam le gouvernement équitable est toujours sans doute le mode de gouvernement juste, l'islam nous demande de confier des postes de responsabilité à ceux qui sont pieux.

Quant au dernier intervenant Rabbin Rab bi Haïm Israël Mpodol représentant du grand rabbina d'Afrique au Cameroun «la paix et la prospérité» pour ce dernier il appelle les potentiels candidats à l'élection présidentielle au Cameroun à confier leurs programmes politiques à Dieu , et à ne pas se limiter sur leur intelligence ; ces derniers doivent également se rapprocher des serviteurs de Dieu pour des conseils qui les serviront lors de leur campagne électorale.

Il faudrait préciser ici que le père Pascal Biyiha Bassong ainsi que les hommes de Dieu qui l'accompagnent au quotidien ne militent pour aucun parti politique,( apolitique ), ni mandaté par le gouvernement. Ils accomplissent tout simplement des actes de citoyenneté comme le recommande les saintes écritures , et leurs missions en tant que serviteur de l'éternel.

De façon claire et précis , ce point de presse a pour objectif de sensibiliser les Camerounais sur les notions "de paix et du vivre ensemble", particulièrement en cette période cruciale qui précède les élections présidentielles au Cameroun. Après cet étape l'homme de Dieu le père Pascal Biyiha Bassong , comme un bon berger entamera une tournée nationale de "sensibilisation, promotion du civisme et droit de l'Homme" dans les établissements scolaires.

"Une période électorale n'est pas une période de division, notre responsabilité collective est d'assurer chacun pour ce qui le concerne un climat apaisé et sécurisé" , c'est sur ces mots poignants du père Pascal Biyiha Bassong que s'est refermé ce point de presse.