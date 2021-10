GUINÉE :: LA JUNTE ARRÊTE LES VANS DES DÉPENSES DES MINISTRES ET DU PERSONNEL RÉPUBLICAIN :: GUINEA

Les décisions misent en application par la junte depuis le coup de force militaire sont loin d'être terminées.

Dans un décret publié le 28 septembre 2021, le Colonel Mamady Doumbouya a annoncé le gel des comptes de dépenses de certaines institutions et des départements ministériels.

Cette décision de l'homme fort de la Guinée Conakry intervient plus d'un mois après l'adoption par l'assemblée nationale de la loi des finances rectificative(LFR) pour le compte de l'exercice 2021, prescrivant l'augmentation des dépenses de certaines institutions et des départements ministeriels.

Malgré que cette loi est désormais caduque au vue des nouvelles dispositions prisent par la junte, indiquons qu'à son article 1er, le nouveau décret version Mamady Doumbouya indique que; « Est promulguée à l'effet de son exécution, la loi ordinaire numéro 2021/0035 Assemblée nationale du 03 septembre 2021, portant loi de finances rectificative pour l'année en cours»

Plus loin le même décret dans son article 2 précise que «les dépenses de personnel pour toutes les institutions républicaines et les départements ministériels, telles que prévues dans la loi précitée sont gelées et renvoyés au crédit correspondant figurant dans la loi de finance initiale, exercice 2021».

Il est important de souligner que cette mesure d'assainissement de l'environnement économique Guinéen, intervient quelques semaines après la saisie des biens de plusieurs hauts cadres de l'administration qui ont officié sous l'ére Alpha Condé.