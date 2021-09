CAMEROUN :: COMMUNIQUE DE PRESSE,CIMENCAM : perspectives économiques liées à la pandémie de covid-19 :: CAMEROON

Cimencam, premier producteur de matériaux de construction au Cameroun, fait face ces derniers mois à une situation découlant de la crise sanitaire qui sévit depuis un an et demi dans le monde entier, avec des répercussions non négligeables au niveau de notre pays.

Leader national avec des usines qui produisent 24h / 24, des équipes mobilisées et prêtes à servir le marché, Cimencam est particulièrement touchée par une situation économique difficile, liée à la hausse vertigineuse des coûts du clinker et autres matières premières (essentiellement à la hausse du fret) qui entrent dans le processus de fabrication du ciment.

Cela représente près de 1.200 francs CFA de hausse du prix de revient du sac de ciment, avec des pertes mensuelles estimées à un peu plus de 2 milliards de Francs CFA.

A la suite de l’audience accordée par Monsieur le Ministre du Commerce, Son Excellence Luc Magloire MBARGA ATANGANA au staff managérial de Cimencam le 14 septembre 2021, le Président du Conseil d’Administration de Cimencam, le Dr Jacques Yves MBELLE NDOE a évoqué la problématique. Il était accompagné du Directeur Général du Groupe Lafargeholcim Maroc Afrique, M. Xavier Saint Martin TILLET, du Directeur Général, M. Benoit GALICHET et du Directeur Général Adjoint M. Noé IKOUE.

Des discussions sont en cours avec les autorités Camerounaises pour trouver des solutions palliatives qui prennent en compte toutes les parties prenantes, afin de garder viable le tissu industriel et permettre à Cimencam de poursuivre sereinement son programme de développement.

Cimencam, soucieuse de mieux satisfaire les exigences de ses consommateurs, servir le marché du Cameroun et de la sous-région, maintient le prix recommandé de 4.900 francs CFA pour le Robust à Yaoundé, en attendant l’aboutissement des négociations entre le Gouvernement et la filière ciment. Des ajustements sur le prix du ciment ne sont toutefois pas à exclure dans le futur, tenant compte de la conjoncture économique internationale défavorable qui nous est imposée.

Monsieur Xavier Saint-Martin-TILLET, a d’ailleurs rappelé les perspectives de développement et d’augmentation de capacités, notamment avec la construction d’une nouvelle ligne de production de clinker et de ciment à Figuil, dont la pose de la première pierre est prévue pour Octobre 2021.

Elle permettra de passer à 2.500.000 tonnes de capacité de production globale de ciment, soit 500.000 tonnes de plus à Figuil. Le coût d’investissement du projet est estimé à plus de 50 milliards de Francs FCA et la durée de la réalisation du projet est évaluée à environ 24 mois, En plus, cette nouvelle usine offrira plus de 900 emplois directs et indirects et des solutions au service de la construction « made in Cameroun »

