Conseil Constitutionnel du Cameroun : Incompétence déclarée dans le contentieux MRC-ELECAM :: CAMEROON

Une décision majeure vient d'être rendue dans le contentieux électoral qui oppose le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) à Elections Cameroon (ELECAM). Le Conseil Constitutionnel du Cameroun, présidé par Clément Atangana, s'est déclaré incompétent pour trancher ce litige qui cristallise l'attention de la justice constitutionnelle camerounaise.

Dans une déclaration sobre et directe prononcée à 14h29 à Yaoundé, le Président du Conseil Constitutionnel a officiellement annoncé la position de la plus haute juridiction constitutionnelle du pays : "Le Conseil Constitutionnel se déclare INCOMPÉTENT. Laisse les dépens à la charge du trésor public et ordonne la notification de la présente décision aux parties."

Cette décision d'incompétence soulève plusieurs questions sur les recours possibles dans le cadre des contentieux électoraux au Cameroun. Elle marque un tournant significatif dans les relations entre les partis politiques de l'opposition et les institutions électorales du pays.

Le MRC, qui avait saisi le Conseil Constitutionnel pour contester certaines pratiques d'ELECAM, devra désormais envisager d'autres voies de recours pour faire entendre ses revendications. Cette situation met en lumière la complexité du système juridictionnel camerounais en matière électorale.

Les observateurs de la vie politique camerounaise suivent avec attention les suites qui seront données à cette affaire, notamment concernant la prise en charge des dépens par le trésor public, comme ordonné par le Conseil.