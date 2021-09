Honte à l'Afrique et aux dirigeants Africains !!! :: AFRICA

Tout se passe comme si nos dirigeants étaient convaincus d'être des animaux et leurs populations, avec eux... D'où le mépris hallucinant pour la vie ou la mort des Africains...

Après le coup d'État militaire patriotique et humanitaire en Guinée qui a renversé le coup d'État constitutionnel et électoral d'Alpha Condé, les réactions des instances africaines sont plus que choquantes...

Qu'Antonio Guterres (ONU) et les autres se préoccupent moins de nos vies, on pourrait même se demander en quoi ils devraient se soucier plus de nos vies que nos propres dirigeants...

On estime que le Coup d'État constitutionnel d'Alpha Condé a fait entre 250 et 300 morts, sans parler des emprisonnements arbitraires et illégaux... Comme ailleurs sur le continent, tout cela n'avait suscité rien de toutes les condamnations ridicules actuelles...

Les hypocrites condamnent les conséquences mais pas leurs causes...

C'est la CEDEAO et l'UA qui suspendent la Guinée...

C'est Yoweri Museveni qui réclame l'envoi de forces pour chasser les militaires...

C'est Tshisekedi qui demande la libération de celui qui a pourtant du sang sur les mains, etc.

Aussi longtemps que nous mépriserons nos propres vies et manquerons du respect à nous-mêmes, devrons-nous espérer ou attendre la considération des autres?

A quand le jour où les instances africaines condamneront le coup d'État constitutionnel ou électoral, et son cortège de morts, de violence?

Pourquoi cet encouragement à éliminer des vies, à réprimer des populations dans le seul but de la confiscation du pouvoir?

Pauvre Afrique !!!