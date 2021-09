CAMEROUN :: 3 membres d’une famille périssent dans un accident à Foumban :: CAMEROON

C’est encore l’émoi à MATABA près de Foumban dans le département du Noun à l’ouest ce matin. Ce, à la suite du décès de 03 membres d’une même famille dans un violent accident de la circulation survenu hier matin. La voiture était conduite par un chef de famille. A bord, sa femme et deux de ses enfants.

En dehors du chef de famille, les trois autres membres de la famille sont morts. D’après les riverains, le chauffeur était en état de fatigue. Sur le pont de MFU à MATABA, la voiture aurait heurté un trou puis a dérapé dans l’eau.Le cours d’eau a ensuite Transporté le véhicule sur plusieurs kilomètres. Il a donc fallu la solidarité et la sympathie de nombreux jeunes de MATABA pour extraire le véhicule et les 3 corps.Le sous préfet de Foumban et le Maire sont arrivés sur place pour adresser leurs condoléances aux victimes du drame.

Le chef de famille blessé suit des soins . Les enfants et la femme ont été inhumés. Parmi eux un nouveau né d’à peine 2 ans et une fille d’un peu plus de 10 ans.