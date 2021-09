MONDE ENTIER :: Eliminatoires européens : Italie, France, Portugal et Angleterre de retour pour de l’action de haut :: WORLD

Les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022 reprennent. C’est l’occasion pour la France, l’Espagne et le Portugal de faire oublier un Euro 2020 décevant. Le 4e tour des éliminatoires débute mercredi, la France y affrontera la Bosnie-Herzégovine dans le groupe D.

Le sélectionneur français Didier Deschamps a procédé à plusieurs changements. Il n’a pas appelé Olivier Giroud mais a rappelé Anthony Martial et convoqué quatre nouveaux joueurs. Deschamps a expliqué que sa décision de se passer de Giroud ne signifiait pas que l’attaquant n’avait plus de rôle à jouer en équipe de France. « C'est simplement un choix sportif du moment, par rapport à une liste de 23 et de la concurrence.

« À Olivier de continuer à être performant, il reste toujours disponible. »

Trois jours après son match contre les Bosniaques au stade de la Meinau à Strasbourg, les Bleus auront un match difficile à Kiev contre l’Ukraine. Les Ukrainiens se sont qualifiés en tête de leur groupe, et devant le Portugal, pour l’Euro 2020 mais ils n’ont engrangé que trois points lors des éliminatoires du mondial, avec trois matchs nul 1-1, dont deux décevants à domicile contre le Kazakhstan et la Finlande.

Mercredi, le Portugal fera face à l’Irlande dans le groupe A. L’Irlande a été battue 1-0 à domicile au Luxembourg lors de son dernier match, et a perdu les deux matchs qu’elle a joués, elle a donc plus que jamais besoin de trois points. Pour la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, le match de mercredi et celui six jours plus tard contre l’Azerbaïdjan sont l’occasion de battre le record de nombre de buts marqués en sélection nationale. Ronaldo, qui vient d’annoncer son retour à Manchester United, a égalé le record de l’Iranien Ali Daei, 109 buts.

Dans le groupe B, la Suède accueille l’Espagne jeudi à Solna. Les Suédois sont à un point des Espagnols mais comptent un match de retard. Ils sont donc bien placés pour prendre la tête du groupe, s’ils parviennent à battre les Espagnols.

Le finaliste de l’Euro, l’Angleterre est en tête du groupe I avec neuf points en trois matchs et deux points devant la Hongrie, qu’ils affrontent jeudi à Budapest.

Le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, a appelé Patrick Bamford pour la première fois, en récompense de la superbe saison de l’attaquant l’an dernier avec Leeds en Premier League.

« C’est une occasion pour Patrick en numéro 9, » a expliqué Southgate. « Ses progrès avec Leeds ont été excellents, il était très proche à la fin de la saison. Nous avons travaillé avec lui en moins de 21 ans, donc nous le connaissons, et c’est un moment spécial pour sa famille. »

L’Angleterre affrontera l’Andorre dimanche au stade Wembley et la Pologne trois jours plus tard à Varsovie. Les deux invaincus du groupe C, l’Italie championne d’Europe et la Suisse, s’affrontent dimanche à Bâle. L’Italie affrontera aussi la Bulgarie et la Lituanie.

Les fans de football auront l’embarras du choix avec ces affiches alléchantes. Tous ces matchs seront diffusés en direct et en HD sur les chaînes sport de StarTimes.