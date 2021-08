Les paris sur les sports électroniques en Suisse :: SWITZERLAND

Les paris sportifs en ligne ont pris une autre tournure ces dernières années. Il ne s’agit plus seulement de paris sur les sports comme le football ou le basket. On est passé aux sports électroniques.

Les sports électroniques existent depuis très longtemps, mais cette dénomination n’avait pas encore été popularisée. Pour l’heure, ils prennent déjà de l’ampleur, même si certains pays continuent de les reléguer au second plan. Pourtant, il n’est pas à négliger les énormes revenus qu’ils génèrent dans des pays comme les Etats Unis, la Chine ou le Japon.

La Suisse traîne encore le pas, étant donné que la fédération sportive suisse a encore du mal à accorder l’importance qu’il faut à cette discipline. Toutefois, les paris se font déjà sur cette discipline, et nous vous disons tout dessus.

Qu’appelle-t-on sport électronique ?

A la différence des sports classiques qui se font sur des stades ou tout autre terrains appropriés, les sports électroniques, quant à eux, peuvent se faire tout simplement dans une chambre, à travers son petit écran. En effet, les sports électroniques sont ce que nous appelons communément les jeux vidéo. Mais, il faut comprendre ici que ça dépasse le petit cadre familial que vous avez l’habitude de connaitre.

Eh bien, de vastes compétitions s’organisent autour des sports électroniques à travers le monde. Dans ces cas, on a des équipes bien établies, des coaches, préparateurs physiques et psychologiques, médecins etc. Tout un arsenal qui se déploie pour cette discipline. De nombreux sponsors et promoteurs y mettent d’énormes sommes d’argent étant donné que cette discipline brasse de la foule.

Cependant, plusieurs fédérations sportives de par le monde n’adhèrent pas au concept et refusent de considérer les jeux vidéo comme des sports à part entière. Pourtant, les pro-sports électroniques sont très clairs sur le fait que les jeux vidéo permettent de développer le dépassement de soi comme tout autre sport classique. Néanmoins, plusieurs se sont déjà arrimés à cette nouvelle technologie et organisent de nombreuses compétitions qui regroupent les joueurs du monde entier.

L’intérêt naissant des bookmakers suisses sur l’E-Sport

Varieur Montague, l’auteur invité pour cet aspect est un expert en ce qui concerne les paris sportifs et les bookmakers. Il nous donne son avis sur la montée de l’E-Sport dans les paris sportif Suisse légal . Ces avis sont disponibles sur son profil .

Encore appelés E-Sport, les sports électroniques commencent tout de même à prendre un peu de place dans le cœur des européens. De ce fait, les bookmakers y accourent alors pour créer des opportunités de paris pour ces parieurs. En Suisse, il existe 3 bookmakers qui nous intéressent tout particulièrement. Il s’agit principalement de:

22 Bet : un tout nouveau bookmaker très actif dans le domaine de l’E-Sport;

: un tout nouveau bookmaker très actif dans le domaine de l’E-Sport; Interwetten : un bookmaker reconnu depuis 2018 en Suisse;

: un bookmaker reconnu depuis 2018 en Suisse; Bwin: le bookmaker mythique et leader dans l’industrie des paris sportifs dans toute l’Europe.

Une variété de championnats et compétitions d’E-Sport

Il existe de nombreuses compétitions sur l’E-Sport à travers le monde. Nous avons noté pour vous 3 principales compétitions qui font parler d’elles chaque année où elles sont organisées.

La League of Legends World Championship : Encore appelée LoL, c’est tout simplement la coupe du monde du jeu vidéo dénommé League Of Legends. C’est un jeu très apprécié, étant donné que le nombre de spectateurs estimés à la phase finale de 2018 était de 100 millions. Ce jeu a été mis sur pieds par Riot Games, et la compétition est organisée chaque année depuis 2011.

: Encore appelée LoL, c’est tout simplement la coupe du monde du jeu vidéo dénommé League Of Legends. C’est un jeu très apprécié, étant donné que le nombre de spectateurs estimés à la phase finale de 2018 était de 100 millions. Ce jeu a été mis sur pieds par Riot Games, et la compétition est organisée chaque année depuis 2011. L’ E-Sport World Convention : Cette compétition initiée en 2003 en France met face à face tous les E-Sportifs professionnels du monde.

: Cette compétition initiée en 2003 en France met face à face tous les E-Sportifs professionnels du monde. La Swiss Made Games League: Il s’agit ici d’une compétition nationale suisse. L’objectif de la Fédération Suisse de l’E-Sport à travers cette compétition est de donner un peu plus de visibilité à la filière E-Sport dans le pays.

S’il y a compétitions, cela signifie qu’il y a aussi des équipes. Alors, en Suisse, il existe aussi de nombreuses équipes professionnelles qui se battent chaque jour pour relever l’image de la Suisse en matière d’E-Sport. C’est le cas de Arctic Gaming, DeadPixels, Maaischguet et mYinsanity.

Comment parier sur l’E-Sport en Suisse ?

L’E-Sport est une discipline en plein essor. Les bookmakers l’ont compris et propose déjà des paris très attractifs sur la discipline. Parier sur l’E-Sport n’est pas très différent de ce que vous pourriez avoir déjà fait sur des sports ordinaires. Il y a juste quelques points sur lesquels il est nécessaire d’attirer votre attention :