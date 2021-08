SÉNÉGAL :: Bookmakers du Sénégal :: SENEGAL

Découvrez quels sont les meilleurs sites de paris au Sénégal et pourquoi ils attirent les joueurs à s'y inscrire. Vous allez apprendre sur l'arène du jeu en ligne dans le pays et les produits de paris pour les joueurs sénégalais.

1xBet

Étant l'un des plus grands portails de jeu du monde, c’est est l'un des bookmakers les plus populaires sur le continent qui a été créé en 2007. Il est connu pour avoir un large éventail d'événements de paris disponibles et des cotes élevées.

En fait, ce que la plupart des parieurs adorent de 1xBet, c'est que l'opérateur a des dizaines marchés sportifs parmi lesquels choisir – sports populaires tels que foot et basketball, esport, sports virtuels. Certains des avantages que le bookmaker a par rapport aux autres sites de paris incluent une option de diffusion en direct haute définition, un bonus de premier dépôt 100-130$ et des retraits avec les paiements locaux.

Premier Bet

Premier Bet est un bookmaker presque pionnier sur le marché local, étant l’un des plus grands qui acceptent les joueurs sénégalais. Il est basé dans plusieurs pays du continent, mène son activité sous la LONASE.

Alors que le bookmaker est connu pour sa plate-forme web, Premier bet a également développé une application mobile hautement optimisée et de qualité. La grande chose à propos de cette plateforme est qu'elle permet de gros gains, retraits sûrs, comprend plus de 30 000 événements par jour et un large éventail de marchés sportifs, virtuels et pour les jeux vidéo.

Sunubet

Sunubet a une bonne réputation parmi les fans de sport sénégalais grâce à des fonctionnalités intéressantes telles que cashback, paris sur les sports virtuels et une application pour Android. C’est toujours le bookmaker de la loterie nationale du Sénégal.

Les options de paris sont diverses sur ce site, couvrant les sports les plus courants, top matchs de foot, tennis de table et plus encore.

Le site mobile Sunubet est également dispo, avec les mêmes outils pour les utilisateurs. Le retrait est effectué à l’aide de Free Money et Orange.

Acajou

Acajou, un nouveau sur le marché, est déjà dans le top des sites de pari au Sénégal. Pourquoi ? Parce que ce bookmaker propose tout ce dont un pareur aurait besoin.

Les matchs de foot avec les grandes ligues européennes, ainsi que tout le reste sont tous proposés pour parier sur Acajou. Des marchés de paris esports sont également affichés.

Bien que l’on n’y trouve pas des bonus chez Acajou, il est simple de s'inscrire sur ce bookmaker grâce à un processus simplifié et rapide.