UNE JOURNEE AFRICAINE DE LA CULTURE AVANT LE SOMMET AFRIQUE FRANCE À MONTPELLIER

Dans un contexte où le Sommet Afrique France résonne dans toutes les sphères de l’Occitanie et de l’Hérault, l’association Hisendji a choisi de matérialiser à sa manière les cultures africaines. Originaires du Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Burkina Faso, Togo, Maroc, Sénégal, Bénin, Mali, de Belgique ou de France, ils ont répondu présent.

Ils ont honoré par leur présence l'invitation de son Altesse Madeleine JOHNSON, la Reine Banen, Présidente de l’association Hisendji à l’évènement inédit, la Journée Africaine de la Culture (JAC) axée sur « le vivre-ensemble », et sur le thème " Les jumeaux chez les Attiés de Côte d'Ivoire et chez les Banen du Cameroun.

C'était une soirée empreinte de solennité, de convivialité, pleine de partage, agrémentée de sonorités africaines.

Solennité avec la présence de son excellence Madame Sahrl Nouzha, Consule Générale du royaume du Maroc à Montpellier et son excellence Monsieur Bertin Bidima, Consul Général du Cameroun à Marseille, Monsieur Jean Almarcha, Conseiller départemental, Madame Clare Hart, Vice-Présidente de l'agglomération de Montpellier, Madame Nicole Marin-Khoury, Adjointe au Maire de Montpellier et Madame Alexandra Myr, la Directrice de la Maison pour tous Albert Camus. Tous se sont départis d'un discours dont le maître mot était "le mieux vivre ensemble " mais aussi l'importance et la richesse de la culture africaine sous le ciel Montpellierain qui accueille, en ce moment même le sommet Afrique France.

Convivialité avec une assistance variée et la présence active de nombreuses associations : Alliance, Montpellier Ivoire Association (MIA), Institut Méditerranéen du Développement Humain (IMDH), AGN, Association des Burkinabés de l’Hérault, l’Association Franco -Camerounaise pour l’initiative et le développement (AFCID), Jemea, La Panafricaine, etc. Ces associations ont également pu rappeler les actes concrets œuvrés à la fois en France et en Afrique dans divers domaines en partant de l'humanitaire aux technologies (l'énergie solaire).

Qui dit célébration, dit musique : Le trio burkinabé, composé de Salimata Diabaté, Diakalya Diabaté, Kaliffa Hema a fait vibrer la salle Rosecchi avec ces belles sonorités du fond de l’Afrique, issues des tambours, balafon et Kora, sans ignorer des voix, invitant naturellement à la danse les chanceux participants qui, à la soirée ne s'en sont pas privés.

Côté art, Nadine Amagne, artiste-peintre a émerveillé l’assistance avec ses toiles magnifiques qui symbolisaient la « Femme Mbamoise » (Région du Grand Mbam au Cameroun, dont elle et la reine Banen sont originaire.

La styliste modéliste française Virginie a sublimé le public avec ses créations à base du tissu Wax, qu’elle manie et agence avec élégance sous la griffe « VIMAWA » en confectionnant boucles d’oreilles, jupes crayon, etc. (Par ailleurs, tombées sous le charme de certaines pièces, nombreux étaient ceux qui ont changé de tenue durant l’évènement !)

Le moment de partage faisant suite à la discussion ouverte sur le thème des jumeaux a invité l'auditoire à voyager en Afrique chez les Attiés et les Banen. Un moment plein d'émotion avec de nombreux et divers témoignages.

Enfin, l’offre gastronomique notamment ponctuée par les pâtisseries et thé marocains mais aussi l'excellent plat national du Cameroun, le "Ndolé", accompagné de tranches de tubercules de manioc et/ou d'"aloko" (banane plantain frite).

S’il y a une chose à retenir en plus de ce beau canevas, c’est que cette soirée inaugure une série d'autres actions, comme la prochaine Soirée du Cinéma Africain le 25 septembre 2021 au cinéma Nestor Burma à Celleneuve (Montpellier) mais surtout, la naissance d'un outil efficace pour fédérer les forces culturelles et associatives africaines : la Fédération Internationale pour la Solidarité Africaine (FISA).