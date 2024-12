FRANCE :: Un grand cabaret est prévu le 31 décembre 2024 port Marly près de Paris

Les fêtes de fin d'année prennent déjà vie, et comme à son habitude, Pauline Mandengue, passionnée et grande amoureuse de culture, promet une soirée d'exception. Le 31 décembre 2024, la région parisienne vibrera au rythme d’un événement incontournable, où art, musique et gastronomie se mêleront dans une harmonie parfaite.



Non seulement ce sera une fête, mais une Nuit Magique, une Transition Sublime ; un véritable gala doublé d’un cabaret géant, où chaque instant sera une célébration frénétique. Après un accueil chaleureux, les invités seront emportés par des sonorités envoûtantes d’ici et d’ailleurs, rendant la nuit féerique qui fera oublier les temps durs de l'année. voilà donc, une longue veillée de réveillon pour saluer 2024 et accueillir 2025 avec éclat. Pas besoin de se rassasier avant de venir, car le buffet, riche et varié, comblera toutes les envies. Il suffira d’un peu de patience pour savourer des mets raffinés et ainsi commencer la nouvelle année en beauté, dans la joie et la convivialité.



Papa Zoé : La Star de la Nuit



Cette année, la scène sera animée par Papa Zoé, un artiste dont le talent brut est né des cabarets et a su conquérir les cœurs des mélomanes. Il vous bercera tout au long de la nuit, avec des mélodies envoûtantes qui marqueront cette transition festive. Lorsque Papa Zoé passera le flambeau au DJ, la piste s’embrasera pour un show spectaculaire.



Nous serons alors dans un Gala dilué dans un Écrin de Prestige. Habillez-vous avec élégance pour honorer le thème de la soirée, car le cadre, lui, est déjà paradisiaque. Les Pyramides Congrès, lieu de culture par excellence, accueilleront cette fête mémorable, transformant chaque instant en une expérience magique. Chacun de nous témoignera à la fin que s'il a été dans un Rendez-Vous Inoubliable ou s'il faudrait recommencer.



Venez en famille, entre amis ou en amoureux, partager ce moment d’exception. Pauline Mandengue et son équipe vous attend le 31 décembre 2024, dès 20h00, pour une soirée où l’art et la fête ne feront qu’un.



À très bientôt pour un passage marqué dans la nouvelle année.

Infoline: 06 52 34 86 18 / 06 95 49 64 20