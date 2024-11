BELGIQUE :: Exclusif: Le corps sans vie de Pamela se trouve à l'hôpital Laquintinie :: BELGIUM

Le récent décès tragique de Pamela Oku Wofuma continue de créer l'émoi au Cameroun, en Belgique et en RD Congo. La jeune femme, de nationalité congolaise (RD), aurait été sauvagement assassinée à Douala dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier. son compagnon Wilfried Mbadefeu Taguetang, de nationalité camerounaise, serait le 1er suspect.

Wilfried et Pamela vivaient en couple dans la région de Charleroi en Belgique. Le couple était parents d'une fille âgée de 2 ans. Pamela était à nouveau enceinte selon son entourage et Wilfried s’opposait fermement à garder l’enfant à naître. Wilfried aurait toutefois entrepris de présenter sa fiancée à sa famille et formaliser la procédure de mariage.

C'est ainsi qu'il aurait acheté un billet d'avion Bruxelles-Douala (aller-retour) pour lui-même et un billet aller simple pour le même trajet au nom de Pamela. Wilfried aurait ensuite entrepris de se rendre au Cameroun le 30 octobre, soit un jour avant le jour du voyage de Pamela. Le 31 octobre, Wilfried aurait acceuilli Pamela à l'aéroport de Douala et depuis lors, les proches de Pamela sont sans nouvelle de cette dernière.

Assasinat et tentative de dissimulation du corps de la victime

Le 2 novembre dernier, un corps calciné avait été découvert dans un bac à ordures au quartier Maképé à Douala, non loin de l'habitation des grands-parents de Wilfried. Les devoirs d'enquêtes auraient revélé que le corps sans vie ainsi découvert serait celui de Pamela.

Selon la presse camerounaise, une enquête a été ouverte à la direction de la police judiciaire du Littoral (Pj).

La dépouille a été conduit à la morgue de l’hôpital Laquintinie de Douala où l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Démocratique du Congo auprès de la République du Cameroun, Son excellence Pierre Kashadile Bukasa Muteba s'est rendu vendredi dernier.

Pamela était étudiante en promotion sociale pour devenir aide-soignante. Le 20 novembre dernier, l’ambassadeur de la RDC à Bruxelles a reçu sa famille, dévastée par la disparition de Pamela.

Wilfried qui reste le principal suspect de ce crime est retourné en Belgique le 5 novembre dernier. Il vivrait déjà avec une nouvelle compagne ainsi qu'un bébé de six mois. Wilfried a été interpelé à son domicile lme 24 novembre dernier par la police Belge.

