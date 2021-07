Orange Cameroun met l’Université de Douala en mode digitale. :: CAMEROON

Une Convention de partenariat entre la société de téléphonie mobile et l’institution a été signée dans le campus de Douala.

C’était le 12 juillet 2021 en présence de toute l’intelligentsia en poste et les étudiants du campus de Ange Raphael. Orange donne ainsi une réponse à l’appel de digitalisation lancé par le gouvernement Camerounais en cette ere de l’économie numérique. Le ton a été donné et le Directeur General De Orange Cameroun l’a indiqué « dans le cadre du programme de digitalisation des université d’Etat que nous avons engagé en 2018 en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur » La principale cible étant la communauté estudiantine, le but est de créer une émulation et un intérêt pour le numérique. Aussi, le Programme consiste à créer un écosystème digital dans les universités Camerounaises et développer l’initiative et l’entreprenariat estudiantin.

L’université doit devenir un incubateur du numérique, une plateforme de la transformation. L’Université de Douala n’est pas en reste « Car nous savions que nous nous retrouverions ce jour entrain de parapher une Convention qui va sans conteste, changer les habitudes des enseignants et des étudiants. Orange Cameroun est mobilisé et impliquée dans la transformation numérique du paysage universitaire camerounais, fort de ses savoirs et de ses savoir-faire, en tant que partenaire de la transformation numérique du Cameroun » Une Université, forte de ses 11 établissements, facultés et grandes écoles confondues ; ses quelques 50.000 étudiants, encadrés par près de 780 enseignants. Ici, l’essentiel c’est la digitalisation intégrale des procédures et des process, la dématérialisation, la Connectivité et l’inter connectivité.

Aussi, faut-il le préciser, les différents partenariats prévus dans le cadre dudit protocole d’accord portent entre autres sur : La mise en place des solutions permettant la formation à distance et la familiarisation aux nouvelles technologies évolutives des télécommunications. La mise en place à travers un service de monnaie électronique, d’une solution permettant aux gestionnaires des Universités et grandes écoles de collecter, et gérer les frais divers (inscription, examens, …). L’octroi aux étudiants des stages académiques. Le sponsoring de diverses activités du MINESUP. L’accompagnement du MINESUP pour l’organisation de compétitions sur le numérique,