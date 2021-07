CAMEROUN :: LE QUINTUPLE ENJEU DE LA TRAQUE DE BIYA EN EUROPE :: CAMEROON

Il y a exactement deux ans que cette diaspora qui rêve d'un Cameroun où l'on ne serait pas condamné à vivre et mourir dans la dictature et la pauvreté, a chassé M Paul BIYA, le despote camerounais, de son palace doré de l'Intercontinental à Genève. Sa vraie patrie, où il passe l'essentiel de son temps utile, abandonnant son peuple dans la guerre, les insécurités et la dictature.

Sortant brutalement de ce purgatoire, le dictateur-imposteur revient à la recherche de ses amours perdus du bord du lac Léman.

1- REFUSER L'IMPOSTURE

Pour le Peuple résistant, priver BIYA de ses orgies occidentales est une question de valeur et de principe.

Si en 40 ans de pouvoir, il a fait du Cameroun un paradis, il doit aussi en jouir et y afficher son bonheur absolu. L'y contraindre, c'est rendre justice à ce peuple de survivants, dans ce Cameroun où s'exiler est devenu un projet de vie majeur.

2- RAPPELER LE BANNISSEMENT DE BIYA DE L'OCCIDENT

Le voyage en cours de M BIYA ressemble à une véritable opération kamikaze. La seule explication plausible à une telle folie semble être de l'ordre du psychiatrique. Il importe donc de rappeler à ses souvenirs son interdiction de fouler le sol des pays dits démocratiques. Son indignité ne s'accommode pas des valeurs de liberté, d'égalité, de démocratie.

Il doit donc en être chassé !

3- ENVOYER UN MESSAGE À SES COMPLICES OCCIDENTAUX

La tolérance - complicité affichée à l'égard de BIYA par certains dirigeants occidentaux minoritaires, fait de ces derniers de facto, des complices des crimes de l'auteur de la guerre et du génocide le plus stupide de l'ère moderne. Il importe sur ce point de ne leur donner aucun bénéfice du doute. Le message de leur complicité avérée doit être entendu y compris par leur peuple.

4- L'IMPOPULARITÉ DE BIYA DANS LA DIASPORA EST REFLET DE SON IMPOPULARITÉ AU CAMEROUN

La négation de toutes les libertés politiques au Cameroun ne laisse toujours pas évaluer la profondeur du rejet du régime BIYA à l'intérieur du Cameroun.

L'expression de sa diaspora est une grille de lecture extrêmement puissante qui reflète dans toutes sa dimension et ses nuances l'impopularité chronique et le rejet de ce régime qui ne survit plus que par sa capacité à faire régner la terreur au sein des gouvernés.

Toutes les occasions permettant de lui rappeler cette tricherie et ses mensonges doivent être saisies.

5- UN PRÉSIDENT ILLÉGITIME, GÉNOCIDAIRE ET INCOMPÉTENT DOIT ÊTRE CHASSÉ

La démarche insurrectionnelle populaire a sa déclinaison en diaspora. Par le classement de BIYA ou sa "traque", la diaspora prend sa part dans cette quête de paix de liberté et de développement au Cameroun. Désormais, ce que les lois ne veulent faire, le peuple peut le faire et il doit le démontrer.

En attendant, le Peuple a déjà gagné cette bataille. BIYA, le soi-disant Président est réduit à se cacher de ses citoyens comme un rat. Fini cette période où royalement, sous des flonflons et paillettes, il recevait ses compatriotes de la diaspora.

BIYA EST RÉSOLUMENT LE PRESIDENT DES SISSONGOS.

Me Amedee Dimitri Touko Tom