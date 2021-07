CAMEROUN :: Le Médiateur Universel saisit le MINREX à propos des naufrages de la Tunisie :: CAMEROON

SEM. LEJEUNE MBELLA MBELLA, Ministre des Relations Extérieures, Yaoundé

Objet : Interrogations sur les dispositions prises par le Gouvernement, pour obtenir des précisions, et éventuellement engager des actions, à propos des Compatriotes naufragés dans les eaux tunisiennes

Monsieur le Ministre,

En vous présentant mes compliments respectueux, j’ai l’honneur de vous porter une très large sollicitation de l’opinion nationale, concernant les naufragés nationaux au large des côtes tunisiennes.

En effet à ce jour, et bien que la nouvelle ait été largement diffusée internationalement, les familles et les proches, demeurent sans précisions, sur ce drame, en l’occurrence l’identification exacte des victimes, leur ville d’attache au pays, le sort finalement réservé aux restes collectés par les autorités de la Tunisie.

Dans l’espoir d’une prompte et salutaire réaction de votre part - il en va de la crédibilité de notre gouvernement et de la confiance de la population - je saisis l’occasion pour vous renouveler, Excellence Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute et fraternelle considération./.