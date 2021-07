CAMEROUN :: La Commune au cœur des populations à Badoumven :: CAMEROON

Le maire de Banka et son équipe posent les jalons du développement durable

Joseph Nguessieuk s’est mis en accord ce lundi 12 juillet 2021 avec les habitants de cette localité sur les grands chantiers à venir en matière de renforcement du réseau d’adduction en potable, d’électrification et d’aménagement des routes et des pistes rurales.

Il est là…Pour le changement. Ce refrain entonné pendant la campagne électorale pour les élections municipales de février 2020 à Banka a tout un sens depuis la prise des règnes de cette municipalité par Joseph Nguessieuk. « Je ne peux rien décider en matière de développement sans récolter vos avis et suggestions. Nous sommes en matière de décentralisation. Le développement est participatif. Pour mettre en œuvre tout projet de développement, il faut qu’il émane des populations. Nous sommes résolument inscrits dans cette logique. Nous croyons en la décentralisation et en la démocratie. Nous croyons en vous et nous comptons sur vous, nos populations, de toutes les contrées pour aller de l’avant. J’apprécie le dynamisme du comité de développement de Badoumven. IL est très avancé en matière de

développement participatif. J’ai demandé aux autres comités des villages de notre commune de prendre l’exemple sur ce qui se passe ici. » Ce lundi 12 juillet 2021, le maire de la commune de Banka est descendu à Badoumven avec plus de 32 collaborateurs pour faire vivre le concept « la commune au cœur des populations ». Il y a tenu ses propos pour traduire son engagement en faveur du développement participatif, inclusif, intégral, équitable et durable. Action fructueuse

A son arrivée, il a été accueilli par des chants et des youyous exécutés par l’association des femmes de Badoumven. Une manière pour elle de traduire la connexion qui existe entre elle et cet élu local. Rodrigue Nouaga , le président du comité de développement de cette contrée va ainsi exprimer cette reconnaissance à travers son intervention de bienvenue : « Nous sommes satisfaits de tout ce que vous avez apporté aux populations de ce village depuis que vous êtes à la été de la mairie de Banka. Votre action est fructueuse en tout point.» Il va également saluer la logique de développement participatif impulsée par le maire de la commune de Banka et promettre sa franche et sincère collaboration au chef

de l’exécutif communal. Noupoué Guillaume, le chef du village Badoumven, sera également ému par les initiatives de Joseph Nguessieuk en faveur de son village. En somme, cette autorité traditionnelle approuve le chantier routier porté par la commune de Banka qui au-delà de passer par Bakoyé et autres localités viendra contribuer au désenclavement de Badoumven. Ce qui fait particulièrement la fierté des femmes de ce village à l'instar de Rebeca Yamga. " je suis mariée dans ce village depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu un maire venu rendre visite aux populations et discuter avec elles des projets du développement ", déclare-t-elle. Rose wendjowo partage cet avis. Pour elle, le maire Joseph Nguessieuk a touché des aspects telles l'aménagement des routes , l'electrification et l'adduction en eau potable. " il est jeune et dynamique. "Il a touché des axes de développement qui permettront aux femmes de renforcer leur autonomie financière pour soutenir les hommes dans les charges du menage", soutient celle-ci. Le félin de la décentralisation D’ailleurs lors de son séjour, Joseph Nguessieuk s’est rendu au château de la localité pour évaluer en quoi consistera l’apport de la commune en matière d’adduction en potable. L’électrification de cette contrée fait également partie des projets du maire Joseph Nguessieuk. Il a promis des lampadaires pour éclairer certains coins chauds ce village dans les semaines à venir. Il inscrit sa démarche dans la durée.

Pour montrer sa bonne foi, le patron de la commune de Banka ne s’est pas rendu à Badoumven les bras ballants. Un atomiseur, outil utilisé en matière de phytosanitaire, a été remis au comité de développement de la localité. Des brouettes et des pelles ont été aussi remises à monsieur Nouaga. Il les a reçu, et a promis d’en faire bon usage.

Dans le même sillage, un groupe électrogène a été mis à la disposition du centre de santé intégré de Badoumven par le maire Joseph Nguessieuk. La responsable de ce centre de santé n’a pas caché son émotion et sa joie. Elle s’est plaint du faible taux de fréquentation de cette formation sanitaire…Le maire a exhorté les populations à faire confiance à ce centre de santé, de s’y rendre pour des consultations. Car il tien à la vitalité de ce centre où il envisage un don d’une couvreuse dans les prochains mois.