FRANCE :: Sawa Jazz Night Acte II : Un Instant Magique de Musique et d'Émotion à Paris

Autour de l’envoûtante Coco Mbassi, du virtuose Etienne Mbappé, du talentueux Sango Ndedi Ndolo et de l’iconique Henri Dikongue, la musique a éclaté de vie et d’âme, emportant le public dans un tourbillon de notes et de passion.

C’est dans la Maison des Arts de Plessis-Robinson que la deuxième édition du Sawa Jazz Night a pris forme, transformant la scène en un écrin où brillaient des étoiles du jazz, véritables artisans d’une musique à l’état pur. Orchestré de main de maître par Etienne Mbappé, ce spectacle a offert aux amoureux de jazz un moment rare, une parenthèse enchantée.

Cathy Welly, l’âme et la vision derrière cet événement, voit plus grand chaque année. Elle rêve de faire résonner le jazz, cette musique à la fois intimiste et universelle, bien au-delà des frontières, à travers le concept du Sawa Jazz Night. Elle souhaite insuffler l’essence du jazz dans le cœur des passionnés du monde entier, chaque édition portant plus haut cette ambition vibrante.

Ce fut une soirée unique, qui a rassemblé des invités de marque venus de toute l’Europe, certains poussés par la curiosité, d’autres mus par un amour profond pour le jazz. Le clou de la soirée fut sans doute l’hommage touchant rendu à Jean Dikotto Mandengue, figure légendaire, dont le talent et la contribution à l’art demeurent une source d’inspiration inépuisable.

En attendant l’année prochaine, où le Sawa Jazz Night reviendra avec la promesse d’autres moments magiques, on ne peut que se réjouir d’avoir été témoin de cette ode à la musique et à l’émotion.