FRANCE :: Cathy Welly : le Sawa jazz c'est l'art de penser et d’agir ensemble

La promotrice du festival Sawa jazz en salle s’exprime à la veille de la 2e édition du grand concert musical qui se tient le 1er novembre à Paris.



Comment préparez-vous cet événement ?



Comme vous pouvez l’imaginer, c’est avec beaucoup de gravité et de professionnalisme. Sur le plan de la démarche, nous avons à cœur de montrer au monde la puissance du jazz en général, et comment les Africains et les Afro descendants le pratiquent. Sur le plan purement artistique, nous aurons quatre artistes de renommée internationale en tête d’affiche. Il s’agit de Sango Ndedi Ndolo qui produit une musique à la croisée du funk, du groove, et de la bonne vieille Soul à la sauce Motown, le tout, embué de chaleur africaine. Henri Dikongué, Coco Mbassi et Etienne Mbappé, ces trois artistes que l’on présente plus.

Quel a été le critère de sélection des artistes tête d’affiche de cette édition ?



Le critère n'a pas été compliqué. Au-delà de ce qu’ils sont tous reconnus comme des meilleurs sur la scène internationale, nous voulons mettre en adéquation leurs créations et les valeurs culturelles et artistiques que nous promouvons. Le projet Sawa jazz en salle est un rendez-vous de musiques contemporaines, vivantes, un bon moment de détente, d’évasion, et de convivialité, visant à rassembler, le temps de l’évènement, les passionnés et amoureux du jazz, toutes générations confondues.



Que dire de votre niveau de satisfaction après la première édition ?



Mon niveau de satisfaction après la première édition est à 60% pour le moment. Le somptueux domaine du parc de Saint-Cloud, connu pour ses courses de chevaux, à la salle « Manège », l’a abritée le 30 mars 2023, en présence de près de 200 150 personnes venues d’Europe et d’Afrique. Etienne Mbappé, l’artiste musicien aux doigts gantés, en était la vedette, en compagnie de son fils Swaeli, jeune bassiste très prometteur, ainsi que Papa Zoé ; la chanteuse et danseuse, Endalé. Nous avions également une exposition des stylistes et créatrices de mode, Eben and chic et Mickaïca, a permis au public de découvrir l’ingéniosité des femmes africaines en la matière.



Comment cette initiative est née ?



L'initiative est née à la suite d’un constat : mes compatriotes n'écoutent pas trop le jazz, ils ne font non plus des recherches alors qu'on a d'immenses talents dans ce domaine. Nous nous sommes dit qu’il fallait multiplier des occasions pour leur permettre d’être toujours en communion avec l’esprit de jazz qui nous fait voyager.



Pourquoi la limiter aux artistes jazz du peuple sawa ?



Je sais que le débat sur le tribalisme qui a malheureusement cours dans notre pays a tendance à s’étendre partout. Mais l’art ne saurait s’accommoder de tels élans. Nous n'avons aucune limite. Le nom du festival a été trouvé juste à partir de mes racines sawa. Il n’en reste pas moins que je suis une amoureuse de ma culture et surtout amoureuse du jazz d'ici et d’ailleurs. Nous voulions trouver un nom qui sonne beau à l’oreille. C’est l’occasion de vous dire que la scène de Sawa jazz en salle est ouverte à tous les meilleurs.

Ce festival, qui est appelé à grandir, pourrait à terme, voyager, de commune en commune, de région en région, de pays en pays, pour permettre au grand public de s’associer à cette véritable fête de la culture autour du Jazz et de la gastronomie. La musique, l’art sans frontière par excellence, est ici un prétexte pour convier les artistes et le public, à un moment de partage ; une expérience commune du mieux-vivre ensemble à travers des sonorités, des rencontres, autour de la découverte des mets et produits tant qu'Africains et Afro-descendants. Le Sawa Jazz en salle est un produit d’appel, un art de vivre, d’être, de penser et d’agir ensemble. Toute une philosophie en réalité.