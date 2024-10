Fred Fonda nouveau Directeur Financier UBA pour l'Afrique :: AFRICA

United Bank for Africa (UBA), banque mondiale africaine, a le plaisir d'annoncer la nomination de Fred Fonda en tant que Directeur Financier (CFO) pour l'Afrique. À ce titre, M. Fonda supervisera les opérations financières de la banque dans les régions d'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. Auparavant, il exerçait la fonction de Directeur Financier de UBA Cameroun.

Comptable agréé (ACCA), M. Fonda possède une vaste expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies financières visant à renforcer la capacité financière de la banque, en adéquation avec sa stratégie globale et les normes réglementaires. Son parcours professionnel inclut des postes de haut niveau au sein d'institutions réputées.

Avant de rejoindre UBA Cameroun, Fred Fonda a été consultant chez Kiel Financial à Londres et Directeur Financier à la National Financial Credit (NFC) Bank au Cameroun. Il détient une licence en comptabilité de l'Université de Buea et un master en finance d'entreprise et investissement de la London Metropolitan University.

M. Fonda prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2024, sous réserve des approbations réglementaires du Nigeria, et sera basé au siège d'UBA Plc à Lagos.

UBA Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, desservant plus de trente-cinq millions de clients à travers 1 000 bureaux dans 20 pays africains et présente dans des villes majeures telles que New York, Londres, Paris et Dubaï.