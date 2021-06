CÔTE D'IVOIRE :: L’assassin est de retour! :: COTE D'IVOIRE

Voilà donc celui qu’ils nous ont présenté comme le coupable que dis-je l’assassin, le psychopathe qui avait décidé de décimer son propre peuple ; Selon eux, les ivoiriens et de nombreux Africains comme nous autres qui suivions le président Gbagbo pour des raisons diverses surtout idéologiques n’avaient aucun sens de discernement qui nous permettraient de reconnaitre notre bourreau et moins encore séparer le bon grain de l’ivraie.

Il a été arrêté il y a un peu plus de 10 ans dans des conditions horribles, couvert d’opprobre, humilié, il a souffert dans les prisons ivoiriennes puis déporté à la cour pénale internationale ou il fera face à un procès interminable commandité par les ennemis de l’Afrique tapis dans l’ombre mais il a tenu bon, finalement innocenté des charges absurdes qui pesaient contre lui, le voilà de retour en héros sur la terre de nos ancêtres.

Le woody de mama comme ses plus ferments défenseurs l’appellent incarne pour moi le combat contre l’impérialiste occidental en Afrique Subsaharienne francophone.

Notre génération n’a pas connu l’intensité des luttes indépendantistes mais grâce à cet homme plusieurs d’entre nous ont visualisé un instant soit peu ce qu’avait pu être ces moments douloureux de notre histoire commune.

Si un Homme m’a le plus influencé cette dernière décennie c’est bien lui !

J’ai pratiquement tout lu sur le président Gbagbo, article scientifique, thèse de doctorat, programme politique, livres écrits par lui et tant d’autres personnes, j’ai suivi de bout à bout son procès à la cour pénale internationale et le moins que l’on puisse dire c’est que cette documentation a grandement œuvré à façonner d’abord l’homme et en suite le chercheur que je suis déjà aujourd’hui.

Je découvre le président Gbagbo il y a un peu plus de 15 ans, à ce moment je souhaitais par curiosité comprendre l’instabilité permanente en côte d’ivoire, je découvre au passage un homme politique président épris de paix et proche de son peuple comme cela ne saurait s’imaginer dans le pays qui est mien et c’est cet aspect principalement qui force mon admiration et m’oblige à en savoir plus sur l’Homme.

Résidant à 1525.8 km de la capitale Ivoirienne, je suis pourtant resté très proche des activités du président et du parti donc il est le fondateur le Front populaire Ivoirien (FPI) jusqu’en 2010 ou la crise post-électorale éclate en Côte d’Ivoire et que le président Gbagbo est arrêté par la suite.

Scotché ce fameux 11 avril 2011, sur une chaine française en occurrence France 24 je vis en direct avec amertume l’arrestation du président, je me rappelle avoir coulé quelques larmes.

Après dix jours de combats à Abidjan et le bombardement de la résidence présidentielle par les forces spéciales françaises de la Force Licorne et l'ONUCI, Laurent Gbagbo était donc arrêté en compagnie de certains membres de sa famille par les forces de son principal rival Alassane Ouattara dit-on.

Le rôle qu’a joué la communauté internationale autoproclamée dans la crise post-électorale en Côte-Ivoire de 2010 m’est toujours resté à travers la gorge, voir les soldats Français armés dans le palais présidentiel Ivoirien a été pour moi un supplice, un déclic devrais-je dire, dû au passé macabre qui nous lie à cette nation ; ce jour-là, je me suis dit que, si jamais pour une raison ou une autre il venait à l’avenir qu’une armée occidentale envoi des hommes sur nos terres pour nous imposer leur marionnette comme président, la génération présente devra être prête pour se défendre de la plus belle des manières et ne plus laisser pareille scène d’humiliation se produire. Ici naissait l’une de mes premières raisons véritables de m’engager.

Les Africains doivent pouvoir gérer eux-mêmes leurs problèmes, les gens qui ont pensé, implémenté l’esclavage et entretiennent encore aujourd’hui la colonisation sont mal placés pour nous donner des leçons.

Je n’ai jamais considéré que le président Gbagbo était un assoiffé de pouvoir comme on a voulu faire croire aux gens, cette maladie donc bon nombreux de leaders Africains sont atteints ; les véritables raisons de sa disgrâce sont ailleurs et l’acharnement des occidentaux et de la France en particulier sur sa personne devrait largement suffire à éclairer même les plus aveugles !

BON RETOUR A LA MAISON PRÉSIDENT!