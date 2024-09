AFRIQUE :: L'AES vise un journaliste français pour apologie du terrorisme :: AFRICA

Les procureurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso, pays gouvernés par des juntes militaires, ont ouvert mercredi des enquêtes contre le journaliste et chercheur français Wassim Nasr pour ce qu'ils appellent son "apologie du terrorisme" et sa "complicité" dans des actes terroristes présumés, dans le cadre de la dernière action en date contre les médias occidentaux. Dans un message adressé à l'Associated Press, M. Nasr a condamné cette mesure, la qualifiant d'intimidation et d'attaque contre le journalisme.

M. Nasr, qui travaille pour le radiodiffuseur français France 24, a analysé en détail un rare attentat djihadiste meurtrier perpétré à Bamako, la capitale du Mali, le 17 septembre. Les procureurs l'accusent d'avoir été en contact avec les assaillants, qui lui auraient communiqué en temps réel leur localisation, leurs objectifs et le nombre de morts.

Nasr a également fait des commentaires qui "équivalent à des actes flagrants de publicité et de soutien aux terroristes", a allégué Manzo Hadiza, le procureur adjoint du Niger, lors d'une conférence de presse mercredi.

Les procureurs des divisions judiciaires sur le terrorisme du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont tous publié la même déclaration, apparemment coordonnée, diffusée sur leurs télévisions nationales mercredi en fin de journée.

"Ils essaient d'intimider tous ceux qui contredisent encore leur discours sur la sécurité et le contrôle", a déclaré M. Nasr, qui est basé en France, à l'AP dans un message WhatsApp. Selon lui, l'enquête menée par les trois pays d'Afrique de l'Ouest est une attaque en règle contre le journalisme.

"Nous devrions tous avoir une pensée pour tous les journalistes et les militants de la société civile qui survivent sous la domination de ces juntes, ce sont eux qui ont besoin de soutien", a-t-il ajouté.

Les journalistes de la région du Sahel, où se trouvent le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont confrontés à des risques accrus en matière de sécurité, a déclaré mardi l'organisation de défense de la liberté des médias Reporters sans frontières.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso luttent depuis plus de dix ans contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Après les coups d'État militaires de ces dernières années dans les trois pays, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités de mercenaires russes pour assurer la sécurité.

Mais les analystes estiment que la situation sécuritaire au Sahel s'est détériorée depuis l'arrivée au pouvoir des juntes, avec un nombre record d'attaques et un nombre record de civils tués à la fois par les djihadistes et par les forces gouvernementales. Au cours des six premiers mois de cette année, 3 064 civils ont été tués par la violence, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, soit une augmentation de 25 % par rapport aux six mois précédents.

Entre-temps, les juntes au pouvoir ont réprimé la dissidence politique et les journalistes. Au début de l'année, les autorités maliennes ont interdit aux médias de rendre compte des activités des partis politiques et des associations. Le Burkina Faso a suspendu les stations de radio BBC et Voice of America pour leur couverture d'un massacre de civils perpétré par les forces armées du pays.

Au début de l'année, les autorités nigériennes ont ordonné la fermeture de la "Maison de la Presse", une organisation regroupant les associations de journalistes du Niger, après qu'elle ait dénoncé des violations de la liberté de la presse.

France 24, l'employeur de M. Nasr, est également suspendue dans les trois pays en raison de sa couverture de l'insurrection.