FRANCE :: S.E. André-Magnus Ekoumou : Un Artisan de la Réconciliation et du Renouveau Diplomatique

Depuis sa nomination en juin 2020 par le Président Paul Biya, Son Excellence André-Magnus Ekoumou a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire diplomatique du Cameroun. En tant qu’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Cameroun en France, il a non seulement amélioré des relations bilatérales entre Yaoundé et Paris, mais il a également réussi à redonner cohésion à une diaspora camerounaise divisée et profondément marquée par les tensions politiques post-électorales.

Lorsqu’André-Magnus Ekoumou a pris fonction le 19 août 2020, les relations entre la France et le Cameroun étaient marquées par une certaine méfiance. De vives tensions avaient été provoquées par des déclarations du président français Emmanuel Macron, en 2020, à la suite d’échanges houleux avec des activistes camerounais. Les relations étaient tendues, et la diaspora camerounaise en France, l’une des plus importantes au monde, était elle-même profondément divisée, notamment entre partisans du régime de Yaoundé et membres de l'opposition.



Dès son arrivée à Paris, André-Magnus Ekoumou a pris à bras le corps la mission qui lui avait été confiée : rassembler et réconcilier. « Il n’y a ni BAS, ni Patriotes, ni Nordistes, ni Bamileké. Il n’y a que des Camerounais », affirmait-il lors de sa prise de fonction, affichant clairement sa volonté de rassembler une diaspora effritée par des luttes internes. Sous son leadership, l'ambassade du Cameroun est devenue, selon ses mots, "la maison commune" de tous les Camerounais.

Cette approche inclusive et apaisante a porté ses fruits. L’apaisement diplomatique qu’il a su instaurer a permis de renouer des liens solides avec la France. En quelques mois, André-Magnus Ekoumou a réussi à rapprocher les deux chefs d’État, Paul Biya et Emmanuel Macron, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises. La visite de Macron au Cameroun et celles de Biya en France témoignent de ce renouveau diplomatique.

Au-delà de la réconciliation politique, l’ambassadeur Ekoumou a œuvré pour que les relations entre le Cameroun et la France s’épanouissent dans de multiples domaines. Qu'il s'agisse de coopération économique, culturelle, scientifique ou militaire, son action a permis de renforcer les liens entre les deux nations. S.E. Ekoumou s’est engagé également dans la diplomatie territoriale, facilitant des coopérations décentralisées entre les CTD, les régions camerounaises et les métropoles françaises. Sa diplomatie de proximité a marqué ses interactions avec la communauté camerounaise en France, ainsi que ses efforts pour apaiser les tensions et promouvoir l'unité. L'une de ses initiatives récentes a été la réception de dignitaires et responsables communautaires afin de renforcer la paix et le vivre-ensemble. La participation des forces armées camerounaises au prestigieux défilé du 14 juillet 2024, lors de la célébration des 80 ans de la libération de la France, en est un exemple éclatant. Ce symbole fort, célébré dans le cadre de l'olympisme et de la mémoire collective, a été une vitrine de la coopération entre les deux pays.



L’une des réalisations les plus notables de Son Excellence André-Magnus Ekoumou reste son travail de réconciliation avec la diaspora camerounaise en France. Il a su instaurer un dialogue constructif avec les différentes factions, et ses efforts ont abouti à une mobilisation sans précédent pour des projets nationaux. Lors de la préparation de la 44ème Conférence ministérielle de la Francophonie, qui s’était tenu à Yaoundé, l’ambassadeur a impliqué la diaspora dans les discussions, il finance la participation active de la diaspora à divers événements, comme PROMOTE, JEICOM pour ne citer que ceux-là…, où il a encadré une délégation d’hommes d'affaires issue de la diaspora. Renforçant ainsi le lien entre les Camerounais de l’étranger et leur patrie.

La mission diplomatique d’André-Magnus Ekoumou ne s’est pas limitée à la gestion de crises politiques et diplomatiques. Il a également encouragé la coopération médicale et scientifique entre les deux pays. En 2024, il a accueilli une délégation franco-camerounaise de gynécologues et obstétriciens à Paris, soulignant l'importance des échanges de bonnes pratiques professionnelles entre les deux pays dans des secteurs clés comme la santé.

Sous son égide, l’ambassade du Cameroun en France est redevenue une institution phare du rapprochement entre les peuples et les nations. Son sens de l’écoute, son approche humaniste et son talent diplomatique ont permis de surmonter les obstacles les plus difficiles. Son bilan, riche en réalisations, témoigne d’un dévouement sans faille au service de son pays.



Son Excellence André-Magnus Ekoumou s’est révélé être un diplomate exceptionnel, incarnant une nouvelle ère de coopération entre la France et le Cameroun. Par son action efficace et visionnaire, il a non seulement rétabli des relations bilatérales au beau fixe, mais il a également réconcilié une diaspora divisée. Aujourd’hui, son nom est gravé parmi les plus grands ambassadeurs que le Cameroun ait connus. Un architecte de la paix, un leader du renouveau, il restera dans les annales de la diplomatie camerounaise comme celui qui a redonné à son pays une place de choix sur la scène internationale.

Né dans une famille modeste de la région du centre du Cameroun, André-Magnus Ekoumou est un diplomate chevronné, ayant fait ses classes de Droit, de Sciences Politiques et des Relations Internationales, à l’Université de Reims et à l’Université de Yaoundé où il parachève ses Etudes à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC).



Fin connaisseur des traditions viticoles françaises et amoureux du bon vin et de ses valeurs de partage, André-Magnus Ekoumou a été fait Pair de la Jurade de Saint-Emilion Son intronisation a eu lieu, le dimanche 16 juin 2024 dans l’Eglise Monolithe de Saint-Emilion.

Dès 1992, muni de son Doctorat en Relations Internationales, il entame une longue carrière de diplomate, qui va le conduire successivement au Ministère des Relations Extérieures, puis pendant 25 ans auprès de la Présidence de la République.



D’abord à la Division des Affaires Spéciales, puis à la Division des Affaires Diplomatiques, il bénéficie depuis le 30 Juin 2020, de la Très Haute Confiance du Président de la République S.E Paul BIYA, qui le nomme Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République Française, et plus tard, Ambassadeur, Délégué Permanent du Cameroun auprès de l’Unesco, et Représentant Personnel du Chef de l’Etat auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)