FRANCE :: 24ème FETE DE L’AMITIE DES COMMUNAUTES

C’était le dimanche 15 septembre 2024, le parc Sasso Marconi de Sassenage s’est paré de mille couleurs pour accueillir la 24ème Fête de l’Amitié des communautés. Un festival où les saveurs, les danses, les musiques et les défilés se sont entremêlés, pour créer une harmonie parfaite entre les cultures. Parmi elles, la communauté camerounaise a brillé, emmenée par son vice-président Njeujip Kouadja Rudy et Georgette Ngaleu Kameni.

Aux côtés des autres communautés africaines et asiatiques, comme la communauté malgache et celle de chine, elles ont fait vibrer les cœurs et les âmes, offrant à tous un voyage sensoriel au cœur de l’Afrique, avec en première ligne une gastronomie raffinée, riche et variée. Une journée ambiante qui s’est inscrite comme un succès éclatant, un véritable festin pour les yeux des habitants de la ville. Journée baignée de lumière, la joie flottait dans l’air, se lisant sur chaque visage, et notamment sur celui de la présidente de l’association Nkwe’ni, qui œuvre sans relâche pour les orphelins de Bafang, au Cameroun.

Entre les rires, les musiques entraînantes et les petits commerces enflammés, les retrouvailles étaient empreinte de gaieté. Plusieurs personnalités ont marqué cette journée de leur présence, ce qui ajoutait un éclat particulier à la fête. Et c’est cette diversité, cet échange entre les cultures, qui fait d’Isère un lieu d’une richesse unique, un écrin où il fait bon vivre, où les jeunes et les anciens se mêlent dans une effusion de bonheur partagé.

Chaque année, cette célébration de la diversité dévoile une nouvelle originalité, mais au fond, c’est toujours le même battement de cœur qui résonne, celui de l’unité et de la fraternité. Peu importe les origines, lorsque le cœur s’élance vers une terre aimée, la mélodie est la même, douce et universelle. Cette fête a été une ode à la convivialité, et déjà, les regards se tournent avec impatience vers l’année prochaine, dans l’attente d’une nouvelle édition aussi belle et vibrante que celle-ci.