La coop-ca Bahuj prend forme

Les membres du bureau exécutif de la société de coopérative ont été élus le mardi 1er juin dernier à Bonanjo, capitale économique du Cameroun.

Permettre aux jeunes qui sont au chômage de se former et d’avoir certaines capacités pour évoluer dans le secteur de l’aviculture et l’agriculture, tels sont les objectifs premiers de la coopérative agricole coopca-ca- bahuj qui vient d’élire les membres de son bureau exécutif.

La Société coopérative avec Conseil d’Adminitration Bahuj pour l’Aviculture et l’Agriculture (Coop-Ca Bahuj Lt) dont le bureau exécutif a été voté ce mardi 1er juin est une société coopérative nouvellement créé dont l objectif est de promouvoir les activités avicoles et agropastorales au Cameroun.

Après l’élection du bureau exécutif, elle ambitionne contribuer à l’épanouissement de ses membres à travers la valorisation du potentiel humain en campagne, le renforcement des capacités des populations rurales dans la production agropastorale et par ricochet le développement économique.

A en croire le président du conseil d’administration « La Société coopérative avec Conseil d’Administration Bahuj pour l’Aviculture et l’Agriculture (Coop-Ca Bahuj Lt) est une coopérative qui se veut un laboratoire de production. Elle n’a pour seul et unique objectif que de contribuer à l’épanouissement de la société camerounaise dans son ensemble ». Ils compte à travers les nombreuses activités avicoles, piscicoles et agro-pastorales contribuer à améliorer la vie de nombreux camerounais. Il faut donc noter que L’élection des membres du bureau exécutif de cette coopérative marque un pas décisif dans l’accomplissement de ses nombreux objectifs.

Précisons que La Société coopérative avec Conseil d’Adminitration Bahuj pour l’Aviculture et l’Agriculture (Coop-Ca Bahuj Lt) est un organe du Bahuj. (Les bénévoles en aides humanitaires, juridiques et judiciaires), une association à but non lucratif et humanitaire qui œuvre au bien être pour le bonheur des populations du Cameroun et d’ailleurs.