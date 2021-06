CAMEROUN :: Deux avocats dans le box des accusés :: CAMEROON

Me Claude Siewe et Me Happi Julienne sont accusés d’escroquerie aggravée. Ils ont détourné la somme de 8 millions 400 mille à un haut gradé de l’armée. Tout commence en 2014, lorsque ce dernier cherche un terrain pour la construction d’une maison d’habitation. Il va confier cette responsabilité à l’un de ses frères du village. Quelques temps après, son frère va le contacter et lui faire comprendre qu’il a trouvé un terrain. Selon leurs arguments, le terrain appartenait à Me Siewe. Le haut gradé de l’armée et son frère vont se rendre au bureau de Me Happi Julienne sis au quartier Elig-Essono pour s’acquitter des modalités financières.

Arrivés au cabinet, l’acheteur va remettre une somme de 8 millions de 400 mille à la dame que le démarcheur madame Agnès leur avait présenté étant comme Me Happi. Une somme d’argent qu’il va repartir en trois. Il va remettre 600.000 à dame Agnès, 3 millions à la dame qui avait entamé la procédure d’achat de la même parcelle de terrain. Dans l’incapacité de terminer le reste d’argent, Me Siewe et Happi vont lui restituer l’argent déjà versé. Après répartition, Me Siewe va leur délivrer un reçu de 4 millions 800 mille. Pour les formalités foncières Me Siewe va les rassurer pour le lancement de la procédure d’accès à la propriété d’achat.

Ayant attendu sans aucun retour, le plaignant va se rendre une fois de plus au cabinet de Me Happi, où il découvrira que le titre foncier n’était pas au nom de Me Siewe. Raison pour laquelle, il ne pouvait pas signer le certificat de propriété. À la suite de cette découverte, il demande donc une restitution de son argent. L’attente se faisant longue, il va saisir le tribunal de grande instance du Mfoundi pour pouvoir rentrer en possession de son argent. Auditionnés à plusieurs reprises, les deux avocats ont brillé par leur absence à l’audience du 2 juin 2021. L’affaire a été renvoyée au 7 juillet prochain.